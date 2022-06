Quando le temperature si fanno scottanti, cambiano anche le nostre abitudini alimentari. Non tutti infatti sono disposti a spendere un’infinità di tempo ai fornelli, specialmente con il caldo torrido. Per questa ragione tendiamo a preparare piatti freschi che possano saziarci ma senza appesantirci come l’inossidabile insalata di riso.

Questo è un piatto tipicamente estivo che viene preparato, generalmente, anche con l’ottica di durare qualche giorno ed evitare di cucinare nuovamente. Questa portata, però, tende spesso ad essere un po’ monotona e senz’anima, condita con i classici vasetti di sottaceti ormai venduti ad hoc. Eppure è possibile rivoluzionare questo piatto estivo con un pizzico di fantasia.

Ingredienti e preparazione

Per questo piatto faremo qualche piccola modifica che renderà una classica insalata di riso un piatto gourmet.

Quel che serve per questo piatto originale è:

riso Venere;

zucchine;

mango;

gamberi;

basilico;

menta;

olio.

Bastano questi ingredienti per un’insalata di riso da sogno, ma vediamo come prepararla.

Tutto quello che dovremo fare innanzitutto sarà cuocere il riso Venere. Ricco di proprietà nutritive e di fibre, questo riso regala un bellissimo effetto cromatico grazie al caratteristico colore nero. Metteremo, dunque, il riso a lessare per il tempo indicato in confezione per poi dedicarci agli ingredienti restanti.

Tagliamo le zucchine prima a strisce e poi a bastoncino per effettuare poi un taglio perpendicolare ed ottenere dei piccoli cubetti. Successivamente puliremo i gamberi rimuovendo il carapace. Ricordiamo di non buttare gli scarti ottenuti dai gamberi perché sono utilissimi in cucina.

Bastano questi ingredienti per un’insalata di riso originale e nutriente senza tonno, mozzarella e sottaceti

Infine dovremo affettare a cubetti anche il mango che condiremo con dell’olio di oliva e qualche foglia di basilico.

A questo punto dovremo cuocere in padella con un filo di olio le zucchine tagliate in precedenza. Lasciamo che le zucchine cuociano appena 3-4 minuti per poi aggiungere in padella anche i gamberi per una velocissima cottura. Una volta pronto il tutto, scoliamo il riso e condiamolo con le zucchine, i gamberi e il mango. Ecco che in pochi passaggi abbiamo realizzato un’insalata leggera ma nutriente, facile da preparare e bella da vedere.

Possiamo aggiungere qualche fogliolina di menta per dare una nota più fresca o, in sostituzione, qualche goccia di succo di limone.

