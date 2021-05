“Paese che vai e usanze che trovi”, dice l’antico proverbio. E, si adatta perfettamente alla ricetta che andiamo a vedere in questo articolo. Bastano questi ingredienti per fare la differenza in uno dei dolci più amati dagli italiani rendendolo ancora più leggero e digeribile ma non meno gustoso. Vedremo, infatti, come creare una crostata con farina integrale, per garantire ancora più fibre e salute a chi la mangia.

Una crostata perfetta per bambini e atleti

Avendola personalmente provata durante l’ultimo ritiro calcistico, possiamo veramente dire che la crostata light è una vera e propria bomba di salute. Soprattutto se riusciamo a farcirla con una marmellata fatta in casa. Rispetto, inoltre alla crostata classica, oltre a sostituire la farina tradizionale con quella integrale, non c’è nemmeno il burro. Sostituito dall’olio di semi, arachidi o girasole, senza che la qualità del prodotto ne risenta assolutamente. È proprio vero che bastano questi ingredienti per fare la differenza in uno dei dolci più amati dagli italiani rendendolo ancora più leggero e digeribile, ma non meno gustoso.

Attenzione invece allo zucchero

Potremmo anche decidere di sostituire il classico zucchero semolato con quello di canna grezzo. Magari di coltivazione biologica al 100%. Ma, è un piccolo rischio, che lasciamo espressamente alla volontà dei nostri Lettori. Sì, perché i maestri pasticceri sostengono che la frolla perfetta, base della crostata, abbia bisogno dello zucchero tradizionale extrafine.

La versione con la confettura e il grano saraceno

Per i veri e propri amanti della cucina light, dal gusto però rustico e artigianale, suggeriamo anche la versione con:

farina di grano saraceno;

confettura di frutta fresca.

Possiamo anche qui confermare che con un paio di ingredienti diversi, avremo una vera e propria bomba di energia, unita alla salute. Ci permettiamo di consigliare vivamente questo tipo di crostata per le colazioni di chi svolge lavori fisicamente impegnativi.

Approfondimento

Alla ricerca di un dolce leggero sulla nostra tavola, non può mancare la torta Margherita