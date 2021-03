L’iris è una pianta coltivata sin dall’antichità che deve il suo nome a Ἶρις, la divinità greca dell’arcobaleno.

Si tratta di piante perenni molto resistenti e facili da coltivare. Molto apprezzate per abbellire balconi e giardini per via dei bellissimi fiori dalle mille sfumature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco perché bastano questi fiori meravigliosi per rendere incredibili balconi e giardini

Nella maggior parte dei casi si tratta di fiori blu e viola ma ne esistono di diverse varietà.

Infatti, si conoscono circa trecento specie di iris tra bulbose e rizomatose.

Oltre ai fiori, il punto forte di questa pianta, è il bel fogliame verde intenso che la rende molto decorativa. Ottimi per essere coltivati in giardino ma anche in vaso. Scopriamo, ora, i segreti di questi fiori meravigliosi ottimi per rendere incredibili balconi e giardini.

Giardino o vaso

I bulbi degli iris si piantano in giardino, in un’aiuola, ma si adattano bene anche in vaso a circa dieci centimetri di profondità.

A seconda delle varietà alcuni si sono adattati a sopportare bene anche gli inverni più rigidi. Mentre altri patiranno al di sotto dei dieci gradi.

Soprattutto quando si decide di sistemarli in giardino sarà necessario fare molta attenzione alla varietà che si sta acquistando.

Inoltre, gli iris in giardino raggiungeranno anche i sessanta centimetri di altezza mentre per la coltivazione in vaso sarebbe ottimale optare per una varietà nana.

Come coltivarli

Si tratta di fiori rustici e resistenti che non necessitano di molte cure. A fine fioritura i bulbi possono essere lasciati nel terreno, dove fioriranno l’anno successivo.

Gli Iris sopravviveranno bene in qualsiasi terreno a patto che non ci siano ristagni di acqua. Sarebbe preferibile sistemarli in terreni sabbiosi, ricchi di sostanze organiche e ben drenati.

In vaso meglio disporre dell’argilla sul fondo per migliorare il drenaggio. È necessario ricordare sempre che i ristagni d’acqua tenderanno a fare marcire il bulbo.

Per quanto riguarda la luminosità, il vaso con gli iris e gli iris in terra, andranno posizionati in un posto ben luminoso e soleggiato.

Questo permetterà alla pianta di crescere e fiorire molto rigogliosa.

Sarà necessario annaffiare la pianta solamente quando il terreno inizierà a seccare, attenzione a non esagerare con l’acqua.

Se si fa crescere in vaso una varietà che diventa molto alta sarà importante aiutare la pianta con un tutore, specialmente se posta in una zona ventosa.

Per fertilizzare sarà necessario utilizzare un fertilizzante per piante da fiore da miscelare con acqua ogni quindici giorni.

Una volta appassiti, i fiori dovranno essere rimossi per non appesantire la pianta.

Nel caso in cui dovessero apparire delle macchie marroni sulle foglie sarà necessario rivolgersi a un vivaio per acquistare un prodotto fungicida.

Ecco, dunque, perché bastano questi fiori meravigliosi per rendere incredibili balconi e giardini.

Per consigli sulla cura dei tulipani si consiglia la lettura di questo articolo.