Ognuno di noi ha in casa un mobile antico, magari ereditato dai nonni. Spesso si tratta di oggetti in radica, molto pregiati e costosi. E allo stesso tempo molto delicati e difficili da pulire nel modo giusto. Ma niente paura. Noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelarvi un piccolo segreto. Bastano questi due semplici prodotti che tutti abbiamo in casa per pulire i mobili in radica.

Cos’è la radica e come viene utilizzata

La radica è un particolare tipo di radice che si ricava da piante legnose del mediterraneo. Le sue fibre sono molto dure e per questo viene utilizzata per realizzare oggetti di arredamento, mobili e statue. O per creare fantastiche pipe da collezione.

Stiamo parlando di un materiale allo stesso tempo molto duro e molto delicato. Per questo serve fare attenzione quando la puliamo e dobbiamo utilizzare i prodotti giusti. In realtà non abbiamo bisogno di ricerche approfondite o di spese eccessive. Bastano questi due semplici prodotti che tutti abbiamo in casa per pulire i mobili in radica.

Bastano questi due semplici prodotti che tutti abbiamo in casa per pulire i mobili in radica: bicarbonato di sodio e alcool etilico

Per iniziare a pulire i nostri mobili antichi armiamoci di acqua e di una pelle di daino. Riscaldiamo l’acqua in una bacinella, immergiamo il panno e passiamo delicatamente su tutte le superfici. In molti casi è sufficiente per rimuovere i residui di polvere e ridare lucentezza.

Se invece dobbiamo togliere vere e proprie macchie prendiamo bicarbonato di sodio e alcool etilico. Nella nostra bacinella mettiamo un bicchiere d’acqua, un cucchiaino di bicarbonato e mezzo di alcool. Mischiamo bene, immergiamo un panno di stoffa e puliamo le parti interessate facendo poca pressione.

Una volta completati questi semplici passaggi apriamo le finestre e lasciamo asciugare all’aria aperta. I nostri mobili avranno nuova vita.