Ci stupiremmo se leggessimo gli ingredienti dei deodoranti che usiamo ogni giorno. Anche se scegliamo con cura il prodotto, raramente sarà privo di sostanze nocive per la nostra pelle, ad un uso prolungato. Inoltre le confezioni di deodorante contribuiscono in maniera massiccia all’inquinamento ambientale. Sono difficilmente riciclabili a causa di alluminio, parabeni e plastiche. Per questi motivi, e visto che il deodorante è un prodotto che usiamo praticamente ogni giorno, sarebbe bene utilizzare un prodotto più salutare e green. Bastano questi 4 ingredienti naturali per preparare in casa un deodorante gentile anche con la pelle più delicata. Vediamo cosa ci serve e come fare.

Bastano questi 4 ingredienti naturali per preparare in casa un deodorante gentile anche con la pelle più delicata

Per preparare il nostro deodorante naturale abbiamo bisogno di 4 ingredienti semplici:

a) 1 cucchiaio di olio di cocco;

b) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

c) 2 cucchiai di amido di mais;

d) 20 gocce di olio essenziale (a piacimento).

Queste dosi servono a ricavare 60 grammi di deodorante in crema. Non dobbiamo far altro che mescolare gli ingredienti in una ciotola fino a formare un impasto morbido. Per quanto riguarda l’olio essenziale, possiamo scegliere l’essenza che più ci piace. Un ottimo consiglio è quello di aggiungere in ogni caso qualche goccia di tea tree oil. Una volta pronto, spalmiamolo con delicatezza sotto le ascelle.

Naturale contro le irritazioni

Questo deodorante naturale sarà un toccasana per la nostra pelle. Tutti coloro che soffrono di pelle delicata si sentiranno rinati e se abbiamo le ascelle già irritate, l’irritazione passerà in poco tempo. Non demordiamo se i risultati non arrivano subito. Abituati ai deodoranti chimici siamo anche abituati a risultati più evidenti, che però non sono sempre la cosa migliore. Continuiamo a usare il deodorante naturale in modo prolungato. Se proprio non ci convince, ricordiamo però di scegliere con molta cura i prodotti che acquistiamo, prediligendo quelli che non contengono additivi chimici.

