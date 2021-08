Quando capita di avere ospiti per l’aperitivo o per la cena, soprattutto d’estate, la voglia di stare davanti ai fornelli e perdere tutto il pomeriggio in cucina, è scoraggiante. In quei casi vorremmo una bacchetta magica per realizzare in un secondo un menù da ristorante. Se la fantasia scarseggia e non abbiamo il tempo di aprire tutte le enciclopedie di cucina, dobbiamo prendere ispirazione altrove.

In Italia abbiamo prodotti fantastici, spesso sottovalutati, che rappresentano il nostro territorio e che costano poco. Ortaggi, aromi e pesce azzurro sono un ottima alternativa ad alimenti oltreoceano più costosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio con 1 kg di alici, che costano intorno ai 7 euro, possiamo preparare piatti deliziosi e abbondanti. Questo pesce strepitoso si abbina perfettamente con il basilico e il pomodoro, alimenti del territorio, che hanno un prezzo assolutamente accessibile.

Bastano questi 3 semplici ingredienti economici e nutrienti per preparare un antipasto da chef

Se vogliamo lasciare tutti gli invitati a bocca aperta, in modo semplice, possiamo realizzare una ricetta sfiziosa, senza perdere troppo tempo. Infatti, bastano questi 3 semplici ingredienti economici e nutrienti per preparare un antipasto da chef, per 4 persone. Per realizzarlo serviranno:

20 gr di alici sfilettate e marinate;

400 gr di ciliegino,

6 foglie di basilico;

sale e olio extravergine d’oliva.

Per dare un gusto deciso al piatto, le alici sfilettate, devono essere marinate con un po’ di aceto, possiamo lasciarle intere o tagliate. Nel frattempo pulire per bene i pomodorini, tagliarli a pezzettini e metterli in una ciotola con olio e sale. Lavare anche il basilico e aggiungerlo, tritato finemente, al ciliegino. Solo alla fine aggiungere anche le alici marinate e mescolare energicamente, per insaporire il tutto. Quando aggiungiamo il sale, facciamo attenzione alla quantità, perché il pesce è salato e potremmo rovinare la ricetta.

Possiamo servire il piatto ad insalata o creare delle originali bruschette, per dare croccantezza, con del pane abbrustolito o con delle friselle, tipiche pugliesi. A piacere si può anche aggiungere aglio e pepe, per un sapore più intenso