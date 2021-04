Spesso le macchie sono difficili da togliere, sia sui vestiti sia sulla biancheria. A volte però, effettuare il lavaggio alla temperatura adeguata purtroppo non basta. Per questo motivo può essere utile usare, oltre ai classici detersivi, dei prodotti specifici che ci aiutino ad eliminare le macchie. In commercio, infatti, esistono diversi prodotti smacchianti che servono proprio ad eliminare le macchie più ostili. Oggi noi vogliamo spiegare che bastano questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per preparare uno smacchiatore straordinario ed efficace. Vediamo insieme come realizzarlo.

Come si prepara

Per realizzare il nostro smacchiatore, dovremo utilizzare solo tre ingredienti: amido, talco e bicarbonato di sodio. Questo smacchiatore è efficace sia sui capi sia sulle scarpe da ginnastica. L’amido e il talco sono due ingredienti utilizzati per tamponare ed eliminare le macchie di grasso e unto sui vestiti. Proprio per questo motivo, possiamo utilizzarli per creare un potente smacchiatore. Quando abbiamo un capo con una macchia di questo tipo da rimuovere, il talco e l’amido permettono di assorbire la macchia. Oltre a ciò, questi due ingredienti impediscono alla macchia di espandersi ulteriormente. Per procedere, facciamo sciogliere in poca acqua un cucchiaio di amido di mais. Aggiungiamo un cucchiaio di talco e diluiamo con acqua affinché la miscela resti comunque liquida. A questo punto uniamo del bicarbonato di sodio e mescoliamo bene.

Come usarlo

Dopo aver miscelato tutti gli ingredienti, mettiamo il nostro smacchiatore fai-dai-te in una bottiglia con spruzzino e lo vaporizziamo sulla macchia che ci interessa eliminare. Adesso lasciamo agire il prodotto sulla macchia per almeno 30 minuti: in questo modo avrà il tempo necessario per ridurre la macchia. A questo punto, mettiamo a lavare il nostro capo in lavatrice con il programma e il detersivo più adatto al tessuto. Noteremo che, l’azione combinata di questi tre ingredienti farà in modo che la macchia sparisca senza fatica.

Abbiamo visto che bastano questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per preparare uno smacchiatore straordinario ed efficace.

Approfondimento

