Siamo dei grandi appassionati di marmellate e confetture ma ci siamo stancati dei soliti gusti? Cerchiamo un condimento leggero e salutare per i nostri piatti di pesce e carne? Siamo capitati proprio nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare una marmellata dal gusto unico e dalle incredibilità proprietà usando solo zucchero, pomodori e zenzero. Bastano questi 3 comunissimi ingredienti per preparare la marmellata più sana del Mondo.

Gli ingredienti per la marmellata pomodori e zenzero

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Per preparare 4 vasetti da 100 grammi di marmellata ci serviranno:

a) 800 grammi di pomodori;

b) mezzo kg di zucchero semolato;

c) 5 o 6 fettine di zenzero.

Lo zenzero è un vero toccasana per moltissime patologie molto diffuse. I suoi principi attivi stimolano la digestione, sono ottimi per eliminare il senso di nausea e hanno anche grandissime proprietà antinfiammatorie.

Non sono da meno i pomodori. Sono ricchi di antiossidanti naturali e vitamine, utili a combattere i radicali liberi e sono uno dei diuretici più efficaci presenti in natura.

Bastano questi 3 comunissimi ingredienti per preparare la marmellata più sana del Mondo: i passaggi

Ora che abbiamo scoperto gli incredibili benefici del mix pomodori – zenzero non ci resta che preparare la nostra fantastica marmellata.

Laviamo i pomodori sotto abbondante acqua corrente e asciughiamoli con un foglio di carta assorbente. Tagliamoli a metà ed eliminiamo l’acqua, il picciolo e i semi. A questo punto possiamo togliere la pelle e passarli al setaccio.

Non appena abbiamo completato l’operazione mettiamoli in una pentola con lo zucchero e lo zenzero. Cuociamo a fiamma bassa per circa 50 minuti mescolando regolarmente con un mestolo di legno. Trascorso questo tempo mettiamo il composto ancora caldo nei barattoli che avremo sterilizzato in precedenza. Chiudiamoli ermeticamente e mettiamoli a testa in giù fino a farli raffreddare.

Se la marmellata presenta dei grumi possiamo anche passare il composto in un frullatore.

Conserviamo i barattoli in un luogo fresco e asciutto e avremo sempre a disposizione il condimento ideale per primi e secondi piatti.