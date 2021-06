Sia per uomini che per le donne avere una bella chioma può fare tutta la differenza del mondo. I capelli incorniciano il viso e sono spesso una delle parti del nostro corpo che si notano di più e che ci rendono diversi e speciali. Per questo motivo, nel corso della storia si sono sviluppate innumerevoli tecniche per esaltare le chiome. Tuttavia, una grande quantità di tecniche e trucchi può confondere e molti si trovano senza davvero sapere quali applicare o no. In questo articolo illustreremo come bastano queste piccole attenzioni per avere capelli sani e belli a qualsiasi età.

I nostri consigli si basano sul Curly Girl Method (CGM), un metodo sviluppato da Lorraine Massey specificatamente pensato per capelli ricci e mossi. Il metodo si è evoluto negli anni, raccogliendo fanatiche e fanatici da tutto il mondo. Molti dei consigli, tuttavia, si possono applicare a tutti i tipi di capelli, da lisci ad afro, da secchi a oleosi. Ecco, quindi, alcuni cambiamenti da cominciare a mettere in pratica subito.

No agli asciugamani

Gli asciugamani sono la causa principale che pochi si aspettano di capelli danneggiati con le doppie punte. Moltissime fedeli del CGM, ma non solo, hanno cominciato ad usare una t-shirt di cotone o un panno in microfibra per asciugare i propri capelli. Attenzione, i capelli non vanno strofinati quando si asciugano, ma raccolti e stretti nella mano con il cosiddetto metodo del ‘plopping’. Ciò serve per evitare le doppie punte, il danneggiamento di eventuali ricci, a diminuire sia il crespo che l’effetto statico di alcuni tipi di capello.

Attenzione ai prodotti

Gli shampoo, i balsami e altri prodotti influiscono molto sulla salute del nostro capello. I nemici numero uno delle appassionate del CGM sono solfati e siliconi, che, nonostante rendano momentaneamente più splendenti i nostri capelli, sono molto dannosi. Per evitare e riconoscere questi agenti, ci sono dei siti appositamente sviluppati, che analizzano gli ingredienti del prodotto e approvano o allertano l’uso. Uno dei siti più usati è “Is it CG?” insieme a “CurlScan” e “CurlsBot”. In linea generale, più i prodotti sono naturali, meglio è.

No al calore

Il calore, cioè l'uso continuato di piastre e un uso troppo aggressivo del phon, portano a danni quasi irrimediabili dei capelli. Smettere di usare la piastra e cominciare ad usare un phon con un diffusore, specialmente indicato per capelli mossi e ricci, farà una grande differenza sul lungo termine.