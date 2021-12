Siamo appena usciti dai 3 giorni di Natale e per gli appassionati di cucina è già tempo di rimettersi al lavoro. È proprio in questi giorni che molti definiscono quello che sarà il menù del cenone di Capodanno. Come sempre, la parte più complessa e impegnativa saranno gli antipasti. Almeno fino a oggi. Qualche giorno fa abbiamo dato qualche suggerimento per preparare un antipasto veloce e sfizioso senza bisogno del forno. Oggi proveremo a dare qualche nuova idea. E bastano qualche limone e pochi ingredienti per creare il facilissimo, scenografico e delizioso antipasto che spopolerà al cenone di Capodanno. Apriamo la dispensa e prendiamoci 40 minuti di tempo. Sicuramente non ce ne pentiremo e lasceremo estasiati tutti gli ospiti.

A Capodanno la bellezza dei piatti conta quasi più del loro sapore. Ma nessuno ci vieta di creare pietanze che siano al tempo stesso buonissime e belle da vedere. Ed è proprio il caso dei limoni ripieni con tonno e olive. Un piatto che sarà degno delle nostre storie sui social.

Per preparare 4 porzioni di limoni ripieni con tonno e olive ci serviranno:

5 limoni a scorza spessa;

150 grammi di tonno al naturale;

1 etto di fagiolini;

10 olive nere snocciolate;

1 cucchiaio di capperi;

50 ml di yogurt magro;

sale grosso;

3 rametti di basilico.

Come prepararli

Iniziamo a preparare il nostro antipasto lavando e spuntando i fagiolini. Una volta completata l’operazione, facciamoli lessare in acqua salata per 10 minuti e facciamoli immediatamente raffreddare in acqua corrente. Ci aiuterà a mantenerli sodi.

Adesso possiamo procedere con i limoni. Laviamone 4 e togliamo la calotta superiore. Prendiamo un coltellino e rimuoviamo la polpa interna. Asciughiamo bene l’interno e andiamo avanti con il ripieno.

Tritiamo finemente i capperi e le olive e uniamoli in una ciotola al tonno, ai fagiolini a pezzetti e allo yogurt. Insaporiamo con il succo dei limoni e mescoliamo delicatamente.

Non ci resta che riempire le calotte di limone con il composto e conservare in frigo fino al momento di servire. Pochi minuti prima di andare in tavola puliamo le foglie di basilico e tagliamo il limone rimasto a scorzette. Ci serviranno per decorare.

Sopra ogni limone mettiamo basilico e scorzette, e andiamo in tavola pronti a ricevere gli applausi degli invitati.

