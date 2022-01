Trovare il condimento giusto per le pietanze che prepariamo non è semplice. A volte ci piacerebbe dare quel tocco di sapore in più che incanti i nostri ospiti, senza però perdere ore ed ore ai fornelli. Una soluzione particolarmente gettonata è quella di preparare in casa degli oli aromatizzati, che bene si adattano a condire ogni pietanza arricchendola di sapore.

Esistono svariate ricette per preparare oli aromatizzati in casa sfruttando spezie ed erbe aromatiche. Il problema, talvolta, è trovare il mix di ingredienti giusto, che si adatti a più pietanze possibili. Molti utilizzano rosmarino, arancio, limone o menta. Ma bastano prezzemolo e peperoncino per preparare quest’olio aromatizzato che rende squisiti carne, pesce, verdure e bruschette. Questa ricetta ci fornirà la chiave per far venire l’acquolina in bocca ai nostri ospiti. Possiamo conservare quest’olio aromatizzato a lungo. O, addirittura, congelare il mix di prezzemolo e peperoncino per utilizzarlo nel momento opportuno. Vediamo la ricetta.

Bastano prezzemolo e peperoncino per preparare quest’olio aromatizzato che rende squisiti carne, pesce, verdure e bruschette

L’olio aromatizzato al prezzemolo è un condimento semplice da preparare, che dovremmo tenere sempre in cucina per insaporire i nostri piatti. Per prepararlo servono solamente 15 minuti e possiamo conservarlo a lungo. Gli ingredienti necessari sono:

un mazzetto (o più) di prezzemolo fresco;

olio extravergine di oliva;

peperoncino;

pepe nero macinato;

qualche spicchio di aglio.

Una volta radunata questa manciata di ingredienti, possiamo passare alla preparazione.

Come preparare l’olio aromatizzato a base di prezzemolo e peperoncino che incanterà i nostri ospiti

La prima cosa da fare è prendere dai mazzetti di prezzemolo le foglie (specialmente quelle più grandi). Raduniamole in una ciotola e laviamole sotto l’acqua corrente. Poi asciughiamole con cura. Lasciamo le foglie di prezzemolo riposare all’aria, dopodiché tritiamole e versiamole in una ciotola. Tritiamo anche l’aglio e il pepe (se è ancora in grani). A questo punto aggiungiamo peperoncino, pepe e aglio alle foglie tritate di prezzemolo e mescoliamo il tutto. Versiamo il mix di aromi in un vasetto di vetro o in un’apposita bottiglia. A questo punto riempiamo il contenitore con l’olio extravergine di oliva. Dovremo riempire il contenitore fino all’orlo, avendo cura di coprire tutto il condimento. Se abbiamo intenzione di conservarlo a lungo, preoccupiamoci di creare il sottovuoto. Altrimenti, è meglio consumare l’olio al prezzemolo entro due o tre giorni. Possiamo condirci ogni pietanza, che sia carne, pesce, verdura o anche le bruschette.

