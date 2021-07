Mantenere la forma durante il periodo estivo è notevolmente più difficile. Bisogna fare i conti con aperitivi in compagnia e cene o pranzi calorici. Semplicemente rinunciare a tutte queste situazioni di svago sarebbe un vero peccato.

La verità è che una soluzione esiste ed è un veloce allenamento cardio che brucia in poco tempo tante calorie. Ne bastano pochi preziosi minuti al giorno per affrontare l’estate senza sensi di colpa e per non rinunciare alle uscite o a qualche pasto calorico. La Redazione di Allenamento e Fitness ha pensato quindi a un veloce circuito da ripetere ogni giorno senza troppo sacrificio.

I primi tre esercizi di questo circuito cardio veloce

Bisogna iniziare con il jumping Jack e ripetere il movimento 4 volte per 30 secondi ciascuna. In posizione eretta, con le gambe leggermente divaricate e le braccia sui fianchi, effettuare piccoli saltelli sul posto, aprendo e chiudendo braccia e gambe. Si tratta di un esercizio davvero molto famoso.

Proseguire con il push-up, una sorta di flessione con le gambe dritte e stese. Anche qui bisogna ripetere il movimento per 30 secondi e per un totale di 4 volte.

Il terzo esercizio è l’hip trust, per cui basta stendere il corpo sul tappeto e piegare le ginocchia a 45 gradi, tenendo i piedi a contatto con il tappeto. Per questo esercizio occorre poggiare un piccolo peso sul bacino e sollevare quindi i glutei verso l’alto, mantenendoli stretti. Per i meno esperti, consigliamo di eliminare il peso ed eseguire un comunissimo ponte per i glutei.

Con questi esercizi bastano pochi preziosi minuti al giorno per affrontare l’estate senza sensi di colpa

Il quarto movimento è il comunissimo squat con le gambe leggermente distanziate l’una dall’altra. Ripetere per 30 secondi e un totale di 4 volte.

Continuare con il reverse crunch. Occorre posizionare il corpo sul tappeto con le gambe piegate a 45 gradi sul tappeto. A questo punto, occorre portare le gambe verso dietro, puntando verso l’alto. Bisogna leggermente sollevare i glutei dal tappeto. Ripetere per lo stesso tempo prima indicato. La Redazione lo include anche in questi facili 4 movimenti per chi non ha tempo per allenarsi, ma vuole un fisico tonico.

In ultimo, un normale crunch, ossia un comune addominale in cui sollevare leggermente la nuca dal tappeto e con le mani laterali alle tempie. Le gambe restano piegate a 45 grandi sul tappeto.