Mancano pochissimi giorni alla ricorrenza più romantica dell’anno. Celebrata in gran parte del Mondo, la festa di San Valentino è un momento magico che esalta l’amore.

È vissuto da molte coppie come un’occasione per scambiarsi regali, dichiararsi amore eterno e organizzare la serata perfetta.

Proprio i regali però possono diventare un vero e proprio problema. Pensiamo per giorni a cosa potremmo regalare al nostro o alla nostra partner, ma tutto ci sembra scontato e poco adatto. E allora perché non creare qualcosa con le nostre mani?

Bastano pochi passaggi per preparare questi biscotti a forma di cuore ricoperti di cioccolato e cocco

Sarebbe molto romantico preparare una serata ricca di sorprese per la nostra dolce metà. Magari una cena in casa, un regalo creato con le nostre mani o semplicemente una lettera d’amore.

Ma se non abbiamo molta fantasia e soprattutto se abbiamo poco tempo a disposizione, possiamo preparare degli ottimi biscotti da regalare o gustare insieme a colazione.

La ricetta che forniremo nelle prossime righe è davvero molto semplice. Anche chi ha poca dimestichezza con i fornelli, può preparare dei biscotti davvero fragranti e profumati.

Ingredienti:

200 g di farina;

100 g di burro;

80 g di zucchero;

2 tuorli;

2 g di lievito;

la scorza di mezzo limone grattugiata;

150 g di cioccolato al latte;

scaglie di cocco;

un piccolo stampo a forma di cuore.

Preparazione

Bastano pochi passaggi per preparare questi biscotti dall’aspetto romantico e che si sciolgono in bocca.

Iniziamo la nostra ricetta versando la farina in una ciotola e aggiungendo il burro ammorbidito e tagliato a pezzetti. Lavoriamo con le mani, fino ad ottenere un impasto sabbioso.

Trasferiamolo su una spianatoia e uniamo lo zucchero, la buccia grattugiata di mezzo limone, i tuorli e il lievito. Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Avvolgiamolo in una pellicola trasparente e conserviamo in frigo per circa un’ora.

Trascorso questo tempo, prendiamo il panetto e ammorbidiamolo con le mani.

Con l’aiuto di un mattarello, quindi, stendiamo la pasta frolla. L’altezza deve essere di circa 1,5 centimetri. Con lo stampo, ricaviamo dei piccoli cuori.

Disponiamoli su una teglia rivestita da carta forno e lasciamo cuocere (in forno) per circa 10 minuti, ad una temperatura di 170 gradi. Controlliamo spesso che non si brucino.

Terminata la cottura, lasciamo raffreddare. Nel frattempo sciogliamo a bagnomaria il cioccolato al latte.

Ora possiamo intingere tutto o metà biscotto nel cioccolato e ricoprire con delle scaglie di cocco. Posizioniamo i nostri cuori su una griglia, fino alla solidificazione del cioccolato.

Ecco pronti i nostri biscotti, facili da preparare e gustosi da mangiare.

