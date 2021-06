L’estate è la stagione ideale per godersi al massimo i meravigliosi frutti del nostro mare. In questo periodo abbiamo a disposizione ricci di mare, capesante, seppie e molto altro. Ma il grande classico sono le vongole, ottime per primi piatti e antipasti. E oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo un trucchetto per cucinarle e stupire tutti. Bastano pochi minuti e un ingrediente segreto per preparare la miglior pasta alle vongole.

Gli ingredienti per la pasta vongole e melanzane

Per preparare 4 porzioni di pasta alle vongole e melanzane ci serviranno:

a) 4 etti di pasta lunga;

b) due melanzane;

c) 4 etti di vongole;

d) 3 etti di pomodorini;

e) aglio;

f) sale e olio;

g) prezzemolo.

Bastano pochi minuti e un ingrediente segreto per preparare la miglior pasta alle vongole: i passaggi

Per realizzare la pasta alle vongole più buona dell’estate ci basteranno soltanto 25 minuti. 10 per la preparazione e 15 per la cottura.

Iniziamo la ricetta partendo dal sugo. In una padella mettiamo l’olio e gli spicchi d’aglio. Non appena inizia a dorarsi aggiungiamo le melanzane e i pomodori tagliati a cubetti.

Qualche minuto a fiamma bassa e potremmo mettere in padella anche le vongole. Prima, però, dobbiamo lasciarle in una ciotola con acqua e sale per circa un’ora e mezza per rimuovere ogni traccia di sporco e di sabbia.

Quando siamo soddisfatti della pulizia inseriamo i molluschi nella padella. Lasciamo il fuoco basso e copriamo con un coperchio. Il sugo sarà pronto non appena le vongole sono tutte aperte. Nel frattempo assaggiamo e aggiustiamo di sale.

Non ci resta che preparare la pasta. Possiamo scegliere spaghetti o linguine ma in entrambi i casi dovremo cuocerla al dente. Una volta pronta aggiungiamola alla padella con il sugo. Saltiamo il tutto per due o tre minuti aggiungendo via via l’acqua di cottura.

Decoriamo con una manciata di prezzemolo fresco tritato e serviamo la pasta ancora calda. Siamo pronti a stupire la platea.

Per esaltare il sapore unico delle vongole lo chef consiglia uno Chardonnay o un Vermentino. Da servire rigorosamente fresco.