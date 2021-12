Sono giorni davvero frenetici per gli amanti della cucina e per chi dovrà preparare pranzi e cene di Natale. Molti di noi sono, infatti, in cerca di ricette per stupire gli ospiti e che siano possibilmente veloci ed economiche. Probabilmente siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare un antipasto velocissimo, che farà davvero impazzire tutti gli invitati. E bastano pochi minuti e 5 ingredienti per l’antipasto principe delle feste di Natale che non ha nemmeno bisogno del forno. Un piatto che avrà anche un altro enorme pregio, oltre a quello di poter essere preparato all’ultimo minuto: quello di portare i colori natalizi sulle nostre tavole.

Bastano pochi minuti e 5 ingredienti per l’antipasto principe delle feste di Natale che non ha nemmeno bisogno del forno

Molti di noi credono che le ricette più buone debbano avere decine di ingredienti e una lunghissima preparazione. Ma come ci hanno sempre insegnato le nostre nonne è spesso la semplicità a fare la differenza. Soprattutto se usiamo ingredienti sani e di alta qualità.

Ed è proprio il caso dei nostri pomodorini ripieni con burrata e acciughe.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

500 grammi di pomodori ciliegino;

200 grammi di burrata;

10 filetti di acciughe sottolio;

1 rametto di basilico;

olio e sale per condire.

Come preparare i pomodorini ripieni con burrata e acciughe

Iniziamo proprio dai pomodori. Laviamoli bene sotto acqua corrente e togliamo il gambo e la parte superiore. Prendiamo un cucchiaino piccolo e togliamo la polpa interna, semi compresi. Facciamo attenzione a non buttarli. Ci serviranno per completare il piatto.

Facciamo asciugare completamente i pomodori (se abbiamo fretta possiamo scottarli in padella per 1-2 minuti) e iniziamo a riempirli. Aiutiamoci ancora con il cucchiaino e mettiamo una pallina di burrata e una fogliolina di basilico in ogni pomodoro. Prendiamo anche i filetti di acciughe, scoliamoli e arrotoliamoli su uno stecchino. Mettiamo lo stecchino all’interno del pomodoro e il gioco è fatto.

Il nostro sfizioso antipasto ad alto livello scenografico è pronto per essere servito. Se vogliamo creare un impiattamento davvero spettacolare, possiamo anche sfruttare la polpa dei pomodori. Prendiamo delle bruschette e versiamo sopra polpa e semi. Regoliamo di sale e disponiamole a raggiera sulla parte esterna di un vassoio. Mettiamo i pomodori all’interno e prepariamoci a prendere gli applausi degli ospiti.

