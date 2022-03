Bastano pochi ingredienti per cucinare questa fantastica torta salata con formaggio e una spezia speciale

Le torte salate sono dei piatti fantastici, nutrienti e golose, adatte a tutti i palati. Si tratta, inoltre, di piatti versatili, che possono essere cucinati con una grandissima varietà di ingredienti. Oggi aggiungeremo una ricetta al nostro ricettario, indicando come cucinare una torta salata molto originale.

Non si tratta di una ricetta comune e pochi conoscono questa torta salata, quindi se impariamo a farla siamo sicuri che sorprenderemo tutti i commensali. Si tratta di una preparazione semplice e bastano pochi ingredienti per cucinarla.

Ingredienti

La torta salata che cuciniamo oggi contiene formaggio a pasta molle ed è impreziosita dalla paprika, una spezia forse un po’ sottovalutata in Italia ma dal grande potenziale. Per preparare una torta avremo bisogno soltanto di questi ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia;

500 grammi di formaggio molle;

20 centilitri di panna;

1 cucchiaino di paprika;

1 tuorlo d’uovo.

Sono tutti facilmente reperibili, noi consigliamo di prestare particolare attenzione al formaggio che si sceglie. Possiamo optare per uno stracchino, per una ricetta golosa ma un po’ più leggera, oppure scegliere un formaggio a pasta molle come il camembert. Questo formaggio ha un sapore decisamente più intenso, che si sposa bene anche con la paprika. Non si tratta di un formaggio italiano, ma è francese, originario della Normandia. Pur non essendo del nostro Paese è facile da reperire in molti supermercati, quindi consigliamo di dargli una possibilità per questa ricetta.

Se preferiamo, possiamo aggiungere un affettato saporito, ma noi consigliamo di cucinare la ricetta in questo modo, per valorizzare al meglio formaggio e paprika.

Bastano pochi ingredienti per cucinare questa fantastica torta salata con formaggio ed una spezia speciale

La preparazione è davvero rapidissima: iniziamo preriscaldando il forno, così da portarlo in temperatura. Dovrà essere portato a 240° C.

Ora prendiamo una teglia da forno rotonda e stendiamoci dentro la pasta sfoglia. Prendiamo il formaggio e tagliamolo a fettine. Se usiamo un camembert, o un altro formaggio con crosta, cerchiamo di rimuoverne un po’, ma non tutta. Una volta tagliato il formaggio disponiamolo sulla pasta.

In una ciotola a parte, mescoliamo la panna e il tuorlo d’uovo. Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo la paprika e mescoliamo ancora.

Infine, prendiamo il contenuto della ciotola e rovesciamolo nella teglia, assicurandoci di coprire bene tutta la superficie. Inforniamo e cuociamo per circa 10 minuti. Quando la superficie sarà bella dorata potremo togliere dal forno e servire la nostra originalissima torta.

