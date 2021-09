Le pulizie di casa sono necessarie, ma quando si tratta di fare la lavatrice il momento è delicato. Lavare a dovere vestiti, lenzuola, asciugamani, è un atto importante per evitare che batteri e germi possano creare dei problemi di salute.

È importante usare igienizzanti e prodotti che rispettano sia i tessuti che la nostra pelle e quella di tutta la famiglia. Per questo, dobbiamo tenere la lavatrice sempre linda, in ottime condizioni. Utilizziamo tutti gli accorgimenti per lucidare guarnizioni, cassettino e cestello e facciamo ogni tanto una lavata a carico vuoto.

Se poi abbiamo un amico a 4 zampe, se laviamo le loro coperte e cucce, assicuriamoci dopo di effettuare un’igienizzazione accurata.

Invece, se abbiamo fatto un bucato a regola d’arte, ma dopo qualche giorno nell’armadio il nostro impegno svanisce, possiamo recuperare. Non è raro che i nei luoghi chiusi, come cassetti e armadi, ci sia un fastidioso odore, dovuto alla poca aria in circolo. Questo comporta che tutto ciò che laviamo può non avere più o perdere la fragranza.

Bastano pochi ingredienti naturali ed economici per mantenere i tessuti sempre profumati

Se vogliamo eliminare la puzza di chiuso e mantenere il nostro bucato fresco e odoroso, possiamo utilizzare alcuni rimedi casalinghi fai da te. La prima soluzione prevede l’uso di un sapone totalmente naturale, a base di alcuni ingredienti della dispensa. Per realizzarlo serviranno:

100 gr di sapone naturale al limone;

200 ml di acqua;

200 gr di zucchero;

25 ml di succo di limone;

200 ml di alcol.

Sciogliere a bagnomaria il sapone, poi, ad esclusione dell’alcol, aggiungere gli altri elementi e lasciare bollire per un paio di minuti. Spegniamo il fornello e aggiungiamo adesso l’alcol, mescolando continuamente. Versiamo il composto negli stampini, lasciamo freddare, poi potremo utilizzare questo profumatissimo prodotto casalingo per i nostri tessuti.

Il problema possiamo risolverlo anche con dei semplici sacchettini, infatti, bastano pochi ingredienti naturali ed economici per mantenere i tessuti sempre profumati. Se vogliamo mantenere freschi i luoghi dove conserviamo il bucato, realizziamo dei sacchetti riciclati. All’interno possiamo mettere frutta o bucce secche, lavanda, varie erbe essiccate, alloro, scaglie di sapone naturale, bambagia imbevuta di oli essenziali.

Deodorante con il basilico

Un altro rimedio della nonna è usare un deodorante per tessuti, fatto in casa. Gli ingredienti sono:

500 ml di acqua;

3 foglie di basilico;

menta e scorze di limone q.b.;

un cucchiaino di bicarbonato;

Facciamo bollire l’acqua in una pentola e solo dopo aggiungiamo il resto degli elementi, tranne il bicarbonato. Il consiglio è non far bollire più di qualche minuto, per evitare che il mix possa macchiare indumenti.

Una volta filtrato bene, versiamo il bicarbonato e mescoliamo. Versiamo il nostro profumatore in un contenitore spray e spruzziamo a distanza sul bucato non più fresco. Prima di utilizzarlo su tessuti delicati o bianchi, leggere le etichette o usare un pezzo di stoffa inutilizzabile per una prova.