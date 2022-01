Ci sono occasioni in cui avremo bisogno di una ricetta facile da preparare al volo. Quando siamo stanchi o abbiamo poco tempo solitamente ci arrangiamo cucinando un piatto di pasta. Ma stanchi dei soliti spaghetti al pomodoro, desideriamo qualcosa di più sfizioso e inedito. Non vogliamo nemmeno accontentarci di nutrirci con i cibi pronti.

Ecco perché ProiezionidiBorsa mostra una ricetta che sbalordisce per golosità e semplicità. Infatti, bastano pochi ingredienti e 10 minuti per cucinare questo sublime primo piatto di mare ricco di sapore.

Il nome di questo primo che sta spopolando sul web ricorda una delle fiabe per bambini più conosciute, La Sirenetta. Ma è arrivato il momento di scoprire tutti i passaggi per prepararlo. Consigliamo anche di provare questa ricetta per un secondo proteico leggero e saporito e per chi è a dieta.

Bastano pochi ingredienti e 10 minuti per cucinare questo sublime primo piatto di mare ricco di sapore

Chi ama il pesce non può resistere alla bontà del tonno sott’olio. Quando si ha poco tempo, aprire una scatoletta di questo cibo è una salvezza. Inoltre, 100 grammi contengono solo 192 calorie, il che lo rende un alimento leggero. Ma bisogna anche trovare il modo per accompagnarlo nel modo giusto. In questo caso, il tonno diventa il condimento per una pasta integrale di grano duro o a base di altri cereali. Ecco un’idea per trasformare una normale scatoletta di tonno in un primo gourmet.

Avremo bisogno di:

spaghetti integrali o di Gragnano per 2 o 3 persone;

150 grammi di tonno sgocciolato;

1 limone biologico;

1 spicchio d’aglio;

olio, sale e pepe;

prezzemolo q.b.

Per iniziare a preparare il nostro speciale piatto di pasta dobbiamo mettere sul fuoco una pentola con l’acqua. Nel frattempo, in una ciotola versiamo 3 cucchiai circa di olio evo e l’aglio privato dell’anima.

Immergiamo gli spaghetti nell’acqua bollente salata e portiamoli a cottura ma lasciandoli al dente. Adesso scoliamoli. Poi, giriamoli nella pentola a fuoco basso con il tonno sminuzzati, l’olio dove è stato in infusione l’aglio e il prezzemolo tritato.

Per terminare uniamo il succo di mezzo limone e alcune scorzette che ricaviamo dalla buccia. Serviamo con una manciata di pepe appena macinato e dell’altro prezzemolo. Eventualmente possiamo sostituire il prezzemolo con del timo fresco. Per l’inverno, suggeriamo anche quest’idea per un primo con la zucca da leccarsi i baffi.