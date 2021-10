Il pollo è una delle carni più consumate a livello mondiale, ed è amatissima da tutti. Si tratta di una carne bianca, consigliata anche per chi segue un regime alimentare a basso apporto calorico. Inoltre, è un’ottima fonte animale di proteine e si adatta perfettamente a centinaia di ricette.

Eppure, cucinare il pollo sempre nello stesso modo alla lunga stufa, ecco perché è utile conoscere nuove ricette per gustarlo. Continuando a leggere, vedremo come riscoprire il pollo con una ricetta piccante e saporita.

Bastano pochi ingredienti che abbiamo tutti in cucina per delle pepite di pollo assolutamente imbattibili e che si preparano velocemente

Le pepite di pollo piccanti sono un delizioso secondo, semplice da preparare e perfetto per gli amanti dei sapori forti. Infatti, l’insieme di paprika, peperoncino e altre spezie rende questo piatto davvero imbattibile. Inoltre, se si desidera una versione saporita, ma non troppo piccante, basterà ridurre le spezie per ottenere un piatto più delicato. Vediamo quindi come si preparano le pepite piccanti di pollo.

Ingredienti per 4 porzioni:

4 petti di pollo;

1 cucchiaio di paprika dolce;

2 cucchiai di paprika affumicata;

1 cucchiaino di aglio in polvere;

1 cucchiaino di peperoncino;

½ cucchiaino di sale;

½ cucchiaino di pepe nero;

1 rametto di timo;

q.b. olio evo;

1 rametto di rosmarino.

Procedimento

Per cominciare, unire tutte le spezie in una scodella e mescolare, poi aggiungere nella scodella il pollo a bocconcini.

Dopo aver mescolato per bene, mettere la scodella in frigo per 45 minuti almeno. Ora, prendere una padella e scaldare l’olio evo, poi far soffriggere il pollo nella padella. Dopo qualche momento, aggiungere dell’acqua per non far attaccare il pollo.

Continuare a cuocere le pepite di pollo per circa 10 minuti. Quando il pollo è quasi pronto, far asciugare l’acqua e far dorare il pollo, poi spegnere.

Ecco, quindi, come preparare le pepite piccanti di pollo.

Consigli e varianti

Come abbiamo visto, bastano pochi ingredienti che abbiamo tutti in cucina per delle pepite di pollo assolutamente imbattibili e che si preparano velocemente, perfette per i palati forti. In alternativa, si può rimuovere il peperoncino e si possono ridurre le quantità delle altre spezie, per un risultato più delicato. Invece, per un sapore più cremoso e intenso si può aggiungere della panna al posto dell’acqua durante la cottura.

Si consiglia di mangiare immediatamente le pepite di pollo, magari accompagnate da deliziose patatine fritte o da un contorno alla messicana.

