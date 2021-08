Con il passare del tempo abbiamo imparato a prenderci cura del nostro corpo. Questo ci permette di vivere al meglio la nostra vita. Non rinunciamo a qualche controllo di routine e cerchiamo di mangiare bene e in modo salutare.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto che “per prevenire l’osteoporosi basta questo alimento ricco di potassio”. Sappiamo, inoltre, che “questo gustoso frutto ricco di calcio è perfetto per cervello e ossa”.

Ma sappiamo come fare per prevenire problemi ancora più gravi? Magari anche combattendo il rischio di obesità? Scopriremo che a volte sottovalutiamo cibi all’apparenza semplici ma in realtà molto preziosi.

Bastano pochi grammi di questi alimenti per prevenire tumore al seno e obesità, lo dice la scienza

Ci piace prenderci cura di noi ed essere in forma grazie ad una buona alimentazione. Cerchiamo di variare più possibile i nostri alimenti. Sappiamo che “la glicemia potrebbe essere ridotta facilmente con questo frutto squisito”.

Ma come prevenire quelle problematiche classiche che riguardano la donna? Sentiamo sempre più spesso di donne colpite dal tumore al seno e questo ci allarma molto. Stiamo tranquille perché da un recente studio è emerso che alcune verdure a foglia possono essere molto utili alla nostra salute.

Infatti, lattuga, spinaci, bietole e cicoria contrasterebbero l’insorgenza del tumore al seno grazie agli antiossidanti presenti nelle foglie. Bastano pochi grammi di questi alimenti per prevenire tumore al seno e obesità, lo dice la scienza. Con circa 200 grammi di queste verdure riusciremo a fare un pasto completo e molto salutare.

Ci basterà condirli con un filo d’olio extra vergine ed il nostro pasto sarà ancora più gustoso.

Prevenire l’obesità

Inoltre, sempre secondo questo studio, queste verdure aiuterebbero a ridurre la sensazione di fame. Andando a far volume nel nostro stomaco, ci faranno sentire subito sazie, senza correre il rischio di mangiare fuori pasto. In questo modo, con solo 200 grammi, riusciremo a mangiare bene e ad avere la pancia piena.

È davvero incredibile come la verdura possa essere utile alla nostra vita.