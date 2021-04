L’estate si avvicina a grandi passi e con essa il fastidiosissimo problema delle zanzare. Ma niente paura. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo un segreto: bastano pochi euro per realizzare una straordinaria zanzariera fai da te e risolvere per sempre il problema delle zanzare. Ecco come fare e cosa serve.

L’occorrente per realizzare la nostra zanzariera

Rechiamoci alla merceria più vicina e acquistiamo dei listelli di legno di lunghezza pari alla finestra dove metteremo la zanzariera. Nella nostra spesa di pochi euro aggiungiamo anche un telo di rete a maglie strette, magari di nylon o acciaio, delle piccole staffe e alcune viti passanti. Ci serviranno per collegare tapparella e zanzariera.

Torniamo a casa e tiriamo fuori dalla cassetta degli attrezzi chiodi, seghetto per legno, forbici, martello e trapano avvitatore. Siamo pronti per iniziare a lavorare e a creare la nostra zanzariera.

Bastano pochi euro per realizzare una straordinaria zanzariera fai da te e risolvere per sempre il problema delle zanzare: i passaggi

Iniziamo a misurare la tapparella. Una volta completata l’operazione seghiamo i due listelli di legno con le dimensioni giuste e il telo di rete. A questo punto prendiamo il martello e i chiodi e fissiamo la rete al telaio. Attenzione però. La nostra creazione dovrà essere più lunga di qualche centimetro rispetto alla finestra: altrimenti non riusciremo a collegarla ai listelli.

Aggiungiamo le staffe sul lato alto della zanzariera e attacchiamole alla parte superiore della finestra. E possiamo dire addio alle zanzare per sempre.

Se abbiamo paura di rovinare la tapparella o non siamo molto esperti di fai da te abbiamo a disposizione un’altra semplice soluzione: le strisce di velcro. Con il nastro biadesivo del velcro ricopriamo i lati della finestra e quelli della zanzariera. Basterà appoggiare i due lati e avremo un fantastico rimedio per le zanzare completamente rimovibile.

