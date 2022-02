È veramente difficile individuare qualcosa con il quale le patate non trovino il giusto abbinamento. Questo tubero da la possibilità di essere utilizzato per miriadi di preparazioni con il grande vantaggio di essere anche delizioso oltre che economico. Più volte infatti abbiamo proposto ricette a base di patate, ad esempio questa pasta della cucina povera napoletana.

In altre pubblicazioni invece avevamo svelato come cucinare una deliziosa torta salata a base di patate. Oggi, invece, toccheremo ancora la cucina regionale campana richiamando la classica pasta alla nerano. Questa ricetta a base di zucchine e formaggio sarà trasformata in una crocchetta dal cuore filante davvero indimenticabile. Oltre al gusto irresistibile, ulteriore vantaggio è che bastano pochi euro per cucinare questa ricetta davvero semplicissima.

Cuore filante e figurone garantito

La ricetta è estremamente semplice e per rendere ancora più soffice la consistenza della crocchetta non utilizzeremo le uova.

Per preparare le crocchette alla nerano avremo bisogno di:

patate lesse;

provolone;

parmigiano;

zucchine;

basilico;

pangrattato;

scorza di limone;

farina;

Cominciamo la preparazione lessando le patate che, per la ricetta, consigliamo di acquistare nella varietà rossa. Mentre le patate lessano procediamo ad affettare le zucchine a rondelle che poi andranno fritte in abbondante olio di semi caldo. Una volta pronte mettiamo da parte le zucchine e dedichiamoci al resto.

Quando le patate saranno cotte, schiacciamole in un contenitore aggiungendo del sale, parmigiano, basilico tritato, una macinata di pepe e scorza di limone.

Bastano pochi euro per cucinare un piatto con patate e zucchine da preparare senza uova

Lavoriamo il composto fin quando tutti gli ingredienti non saranno amalgamati per poi dare la forma alle nostre crocchette. Prendiamo una porzione di impasto sufficiente e al centro dello stesso metteremo un pezzetto di provolone. Questo ci regalerà una crocchetta dal cuore filante. Realizzate le nostre crocchette dalla classica forma allungata mettiamole in frigo a riposare per 10 minuti in modo tale che risultino più compatte.

Nel frattempo prepareremo una velocissima pastella a base di acqua e farina che sostituirà l’uovo nella panatura. Realizzata la pastella passeremo al suo interno le crocchette che poi andranno tuffate nel pangrattato. Facciamo aderire bene la panatura e mettiamo a friggere in olio di semi ben caldo fin quando le crocchette non saranno dorate. Una volta pronte indiciamole disponiamo sopra di esse le zucchine fritte in precedenza. Spolverata di sale e siamo pronti a servire questo piatto eccezionale.