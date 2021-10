Ritornare su libri e slides dopo un lungo periodo di pausa come quello delle vacanze estive può essere davvero faticoso. Organizzare lo studio universitario dopo l’estate è importante perché permette di affrontare al meglio gli esami della sessione autunnale. Gli studenti che si trovano a dover combattere con testi e appunti potrebbero trovarsi sotto un forte stress indesiderato.

L’importante è capire, però, che si può superare questo momento difficile dell’anno accademico semplicemente organizzandosi bene. Correre ai ripari aiuterà ad affrontare lo studio senza troppe difficoltà e stress. Nella maggior parte dei casi, infatti, bastano pochi accorgimenti per superare indenni la sessione autunnale e portare a casa tanti esami universitari con successo e profitto.

Tanti utili consigli

Anzitutto, è importante non procrastinare troppo e imparare a ottimizzare le giornate di studio e le proprie risorse mentali. Un altro aspetto importante è quello di tenere alta la motivazione personale.

Questi consigli valgono in generale e non solo durante le sessioni. Settembre, per molti studenti e non solo, è il “vero lunedì” dell’anno. Perciò, bisogna arrivarci preparati: gli accorgimenti da prendere sono molto semplici.

Per prima cosa, è inutile correre: il ritorno allo studio, specie dopo la pausa estiva, dev’essere graduale. Poche ore al giorno sono sufficienti, basta incominciare per tempo. Poi, con il proseguire delle settimane, si potranno intensificare piano piano sia il ritmo che la quantità.

Le pause non sono tabù, anzi: servono a ricaricarsi e a ricominciare con più attenzione ed efficacia. Ci vogliono sia delle sane distrazioni che un po’ di movimento, per tenere attivi sia il cervello che il corpo. Non è una cattiva idea creare una lista delle cose da fare, magari utilizzando il metodo bullet journal.

Di norma, gli studenti universitari dovrebbero avere già un loro metodo di studio. Ma non è sempre detto e, comunque, non è mai troppo tardi per imparare a organizzarsi meglio. Schemi e riassunti sono sempre un valido sistema per ricordare meglio le nozioni, uniti all’uso di parole chiave e sottolineature. Leggere e ripetere, ovviamente, è il pane quotidiano. Trovato il sistema più efficace, basta applicarlo e ripeterlo per ogni esame da sostenere.

Per organizzare bene il tempo è utile anche tenere una tabella di marcia in base al proprio corso, ai propri obiettivi per l’anno e alle sessioni d’esame proposte dal proprio ateneo. Gli esami più lunghi e complessi vanno sostenuti subito o è meglio tenerli per l’ultima sessione autunnale, in modo da avere più tempo? Sono entrambi metodi validi, ma ognuno deve trovare la propria strada e, soprattutto, senza ridursi all’ultimo minuto per studiare e ripassare!