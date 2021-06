La natura offre davvero molti modi di aromatizzare ogni pietanza in modo delicato. Ad esempio al posto del comune aceto è possibile utilizzare un prodotto che si ottiene dalla lavorazione di un frutto. Si tratta dell’aceto di lamponi e ne bastano poche gocce per condire in modo straordinariamente gustoso secondi piatti e insalate. È possibile prepararlo a casa o acquistarlo direttamente ma ecco tanti modi diversi di utilizzarlo e tutte le sue incredibili proprietà.

Che cos’è l’aceto di lamponi e come utilizzarlo

L’aceto di lamponi rappresenta un modo assai naturale per insaporire gli alimenti. Si prepara con soli altri due ingredienti che sono il comune aceto bianco e lo zucchero di canna. Il suo gusto acidulo e fruttato accompagna bene i secondi piatti di carne e di pesce. Invece che realizzare salse al vino da servire con una gustosa tagliata di carne come questa ecco quindi un tocco innovativo. Basta versare qualche goccia di quest’aceto particolare direttamente sulla carne per esaltarne la bontà.

Ma il miglior modo di utilizzarlo resta indubbiamente quello di condire insalate estive e molto fresche. Il gusto del lampone accompagna bene la frutta fresca e la verdura e rinfresca il palato. Il tutto senza aggiungere tante calorie e in modo sano. Spesso trova utilizzo anche come digestivo dopo i pasti, anche perché l’aceto di lamponi ha incredibili proprietà.

Il lampone ha infatti proprietà astringenti ma è anche un ottimo digestivo che depura l’organismo. L’aceto apporta al corpo un gran numero di Vitamine, tra cui l’importantissima Vitamina C utile anche per l’abbronzatura. Suggeriamo d’impreziosire il suo gusto con qualche fogliolina di menta. Esso rappresenta anche un prodotto davvero grazioso da regalare se confezionato con cura e in piccole bottigliette di vetro.

Ma l’aceto di lamponi è perfetto anche per marinare diversi tagli di carne prima delle grigliate estive. Qualcuno utilizza anche l’aceto di vino rosso invece del comune aceto bianco come base per rendere questo aromatizzante naturale dal gusto ancor più pungente. Restituisce il massimo del suo aroma anche su latticini come ricotta o mascarpone, oltre a regalare un bellissimo effetto scenografico.