La stagione fredda ci rende più pesanti le giornate. Mille impegni, mille pensieri e poco tempo a volte per fare la spesa. Spesso ci si trova a passare da un supermercato dopo delle ore di lavoro, di fretta, svogliati, infreddoliti. Non si vede l’ora di tornare a casa e quindi non si mette la dovuta attenzione nella scelta dei prodotti. Oppure si scrive una lista durante la settimana, rimandando le compere al week-end. La lista della spesa è la soluzione migliore.

Ogni giorno si scrive ciò che sta per finire o manca, in dispensa, in frigo o tra i prodotti per la biancheria e le pulizie. In questo modo, si evitano dimenticanze o acquisti che potrebbero essere rimandati. Per quanto riguarda i generi alimentari, potrebbe essere utile comprarne in più di quelli a lunga scadenza. Latte, uova o affettati preconfezionati si possono utilizzare anche dopo giorni dall’acquisto e possono risolvere pranzi o cene in modo veloce. Anche tra gli ortaggi si possono comprare, ad esempio, patate e carote da cucinare per più giorni. Ci possono essere sere in cui, però, si hanno a disposizione pochi ingredienti o si ha poca fantasia. La soluzione può essere la ricetta che andremo a scoprire.

Bastano patate e salsiccia con un uovo e poco altro per un saporito piatto completo salvacena

Sbriciolata di patate con salsiccia e funghi

Serviranno:

1 kg di patate;

400 g di salsiccia;

400 g di funghi champignon;

un uovo;

50 g di formaggio a pasta dura;

una mozzarella;

olio extravergine d’oliva;

noce moscata;

sale e pepe.

Lessare le patate in acqua bollente salata e poi sbucciarle e schiacciarle. Riscaldare un po’ di olio in padella e rosolare la salsiccia privata del budello. Pulire i funghi, tagliarli sottili e aggiungerli alla salsiccia. Dopo una decina di minuti, spegnere il fuoco. Nella ciotola delle patate rompere un uovo, aggiungere un pizzico di sale, un po’ di pepe e una grattugiata di noce moscata. Mescolare bene e poi unirvi il formaggio.

Ora bisognerà imburrare una teglia rotonda e poi cospargerla di pangrattato. Versarvi una parte di patate schiacciate, poi la salsiccia con i funghi e dei pezzetti di mozzarella. Coprire con il resto delle patate, sbriciolandolo in modo uniforme. Poi basterà cuocere tutto a 180 gradi per 30 minuti. Bastano patate e salsiccia con un uovo, quindi, per un piatto gustoso da preparare per cena con pochi altri ingredienti. Per una variante, si può sostituire la mozzarella con della provola e la salsiccia con la verdura.