Siamo appena entrati nella settimana di Pasqua. Com’è tradizione, domenica prossima le famiglie si riuniranno attorno alla tavola per festeggiare la ricorrenza con un bel pranzo. In queste occasioni, in genere, si portano in tavola piatti tipici regionali. Come secondo piatto molti cucinato l’agnello, il capretto o l’abbacchio. Un’altra ricetta che non può mancare sulla tavola di Pasqua è la torta pasqualina. Seppur originaria della Liguria, questa torta salata ripiena di spinaci, uova e ricotta viene consumata anche in molte altre parti d’Italia. Ognuno la farcisce a piacere, anche con varianti personali. Per qualunque ripieno si opti, si tratta di un piatto comodissimo, soprattutto per la classica scampagnata di Pasquetta.

Altri ingredienti che non possono mancare sulla tavola pasquale sono poi le uova e gli asparagi. Le prime hanno una forte valenza simbolica (pensiamo anche solo alle uova di cioccolato). Gli asparagi, invece, sono un prodotto prettamente stagionale. Di solito, un pranzo di festa prevede più portate. Il tutto si apre con un antipasto che stuzzica le papille e invoglia a proseguire con le altre portate.

Tra gli antipasti, la tradizione italiana ricade sempre su tartine e vol au vent. Senza dimenticare grandi classici come gli affettati, il paté e l’insalata russa. La cucina è il regno dove liberare la fantasia. Proviamo allora a pensare ad una ricettina sfiziosa diversa dalle solite. Gli ospiti ne rimarranno meravigliati ma, soprattutto, deliziati. Nelle prossime righe andremo a proporre un’idea.

Bastano pasta sfoglia, asparagi e poco altro per stupire gli ospiti a Pasqua con questo gustoso antipasto facile e veloce

Ingredienti per 8 persone

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

24 asparagi;

1 mozzarella;

1 tuorlo;

sale q.b.;

olio q.b.

Procedimento

Cominciare pulendo gli asparagi ed eliminando la parte di gambo più dura. Quindi, farli cuocere scegliendo la modalità preferita (bolliti o al vapore). L’importante è scolarli al dente, quando ancora sono belli sodi e croccanti; nel frattempo, stendere la pasta sfoglia e ricavarne 8 rettangoli; inoltre, tagliare la mozzarella a fettine e strizzarla un po’ per eliminare il liquido in eccesso; a questo punto, sistemare al centro di ogni rettangolo di pasta sfoglia una fettina di mozzarella e adagiarvi sopra 3 asparagi; condire con un goccio d’olio e aggiustare di sale; richiudere ora la pasta sfoglia facendo sovrapporre leggermente due lembi, formando una sorta di portafoglio e lasciando fuori la punta degli asparagi; una volta fatto ciò con tutti gli asparagi a disposizione, disporli su una teglia rivestita con carta da forno; spennellare i nostri fagottini con il tuorlo; infine, far cuocere in forno preriscaldato a 200° per 15 o 20 minuti circa; sfornare appena risultano belli dorati.

Davvero semplice e veloce. Inoltre, come si può notare, bastano pasta sfoglia, asparagi e poco altro per realizzare una delizia, per gli occhi e il palato. Questa portata è ideale da servire anche per un apericena di primavera. Per una variante più golosa, possiamo arricchire l’interno con dei cubetti di prosciutto cotto o di pancetta.

