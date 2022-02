Con il costo della materia prima in aumento, molte famiglie stanno ricevendo delle vere e proprie stangate sulle bollette di gas e luce. In questa situazione, quindi, bisognerebbe cercare in tutti i modi di risparmiare il più possibile. Ad esempio, si potrebbero risparmiare decine di euro cambiando il modo di fare la spesa e rinunciando magari a qualche vizio. Oppure, in cucina, si potrebbero provare nuove modalità di cottura, per utilizzare al minimo il gas o il forno.

Rispettando questi buoni propositi, in questo articolo sveleremo la ricetta di una torta davvero eccezionale che costa poco e non ha bisogno di cottura.

Per realizzarla ci vorranno soltanto:

150 g di biscotti digestive;

250 g di ricotta vaccina;

30 g di scaglie di cioccolato;

50 g di zucchero;

latte;

caffè;

cacao in polvere.

Bastano meno di 5 euro per preparare questa gustosissima torta senza neanche usare il forno

Innanzitutto, cominciamo a preparare la crema di ricotta che andrà setacciata in una ciotola, per scongiurare la presenza di grumi.

A questo punto aggiungiamo lo zucchero e, con una frusta, iniziamo a mescolare con una certa energia, fin quando la ricotta non risulterà cremosa. Fatto ciò, aggiungiamo le scaglie di cioccolato e rimescoliamo delicatamente con un lecca padelle. Una volta finito, lasciamo riposare la ricotta, coprendo il contenitore con della pellicola trasparente.

Ora, in un’altra ciotola versiamo del latte e del caffè, all’interno del quale andremo ad immergere velocemente i nostri biscotti. Mentre effettuiamo questa rapida operazione, ricopriamo con i biscotti inzuppati la base della tortiera. Finito il primo strato, spalmiamovi sopra la crema di ricotta e cioccolato, livelliamo e procediamo con un secondo strato di biscotti.

Copriamo nuovamente con la restante parte di crema e terminiamo la preparazione spolverando del cacao in polvere sulla superficie. Come avevamo anticipato, bastano meno di 5 euro per preparare questa torta super deliziosa e non sarà nemmeno necessario cuocerla. Infatti, basterà farla rassodare in frigorifero per almeno 3 ore, in maniera tale che i biscotti possano ammorbidirsi e diventare più fragranti. Una volta pronta, si può conservare in frigorifero per 2 o massimo 3 giorni, facendo attenzione a coprire la tortiera.

In alternativa ai biscotti, comunque, si possono utilizzare anche i savoiardi, così da rendere questa torta molto simile ad un tiramisù.

