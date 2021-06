Mangiare è uno dei piaceri della vita, ma è anche importante saper mangiare in modo sano.

Ad esempio, in una dieta equilibrata non possono mancare frutta, verdura, ortaggi e legumi, ossia alimenti che possiedono molte proprietà benefiche per l’organismo.

Non bisogna per forza diventare vegetariani per consumare certi cibi, ma si possono benissimo integrare ad un regime alimentario vario. Ovviamente senza neanche rinunciare al gusto ed al risparmio.

Infatti, in questo articolo vedremo che bastano meno di 3/4 euro per preparare queste morbidissime e deliziose polpette vegetariane.

Polpette vegetariane semplici e gustose

Protagonista di questa preparazione è un impasto di ceci facile da realizzare e pronto in pochissimi minuti.

Per impreziosirne ancora di più il gusto, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di affiancare ai ceci un ortaggio molto nutriente.

Stiamo parlando delle zucchine, ormai ingrediente imprescindibile delle nostre ricette estive. Infatti, è molto “Difficile resistere a questo sfizioso contorno di zucchine da servire anche come aperitivo”.

Tra poco quindi spiegheremo tutti i passaggi per preparare delle squisite polpette di verdure, croccanti fuori e morbide dentro.

Bastano meno di 3/4 euro per preparare queste morbidissime e deliziose polpette vegetariane

Partiamo con la nostra preparazione lavando e tagliando a pezzi grossolani le zucchine, e sgocciolando i nostri ceci dal liquido di conservazione. Non servirà quest’ultima operazione se decidiamo di comprare e cuocere i ceci secchi.

Fatto ciò inseriamo il tutto in un mixer insieme a metà cipolla, 2/3 cucchiai di parmigiano, 3 cucchiai di farina di ceci e pangrattato. Frulliamo il tutto aggiungendo anche delle erbe aromatiche, sale e pepe.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, trasferiamolo in una ciotola ed iniziamo a riprodurre le nostre polpettine con le mani ben umide.

Ultimata questa operazione dobbiamo solo panare le polpette in abbondante pangrattato.

Dopo di che riscaldiamo l’olio ed immergiamo le polpette, poche per volta per non far abbassare la temperatura dell’olio. Giriamole con cura fino alla formazione della crosticina dorata e disponiamole su carta assorbente.

Per una cottura ancora più leggera, possiamo infornarle a 180 gradi per circa 30 minuti.