L’estate è la stagione dei piatti freschi, leggeri e che non richiedono grande impegno ai fornelli. Oltre ai grandi classici piatti freddi, come l’insalata di riso, il carpaccio e la caprese, la frittata è sicuramente il piatto ideale dell’estate.

Tantissimi, infatti, sono i vantaggi che offre. È estremamente versatile e la possiamo preparare con qualsiasi ingrediente avanzi in frigo o che la fantasia ci suggerisce. Possiamo, inoltre, anche prepararla in anticipo e consumarla fredda o a temperatura ambiente.

Se, invece, la creatività viene a meno e non sappiamo andare oltre alla classica frittata con le zucchine, ecco qui una gustosissima idea.

Bastano meno di 10 minuti per questa squisita frittata colorata che sta spopolando sulle tavole estive

Ingredienti (dosi per 6 persone)

5 uova;

3 cucchiai di latte;

4 cucchiai di formaggio grattugiato;

12 pomodorini del tipo ciliegino;

mix di erbe aromatiche a piacere (es.basilico, prezzemolo, timo, menta, maggiorana);

olio evo;

sale e pepe q.b.;

1 pizzico di bicarbonato di sodio.

Procedimento

Pulire le varie erbe aromatiche e sminuzzarle molto finemente. In una ciotola bella capiente rompere le uova ed aggiungere il latte, il formaggio e il pizzico di bicarbonato. Quindi sbattere con una forchetta in maniera piuttosto energica.

Aggiungere al composto tutte le erbe aromatiche. Aggiustare, poi, di sale e pepe. Mescolare ancora per bene. Far cuocere in una padella antiaderente per circa 10 minuti per lato. In alternativa, versare in una teglia rivestita con carta da forno e far cuocere in forno ventilato per 25 minuti circa a 180°.

Ed ecco, quindi, che bastano meno di 10 minuti per questa squisita frittata colorata che sta spopolando sulle tavole estive. Servire fredda o tiepida, guarnendo le singole porzioni con qualche spicchio di pomodorino fresco.

