Il limone è quell’ingrediente perfetto per una torta estiva o per condire il pesce. La salsa con limone e olio è tipicamente mediterranea, ma se pensassimo che il limone esaurisce la sua funzione in cucina qui, ci sbaglieremmo molto.

Infatti, possiamo creare anche dei fenomenali sughi per la pasta ma dobbiamo saper bilanciare bene i sapori. L’acidità del limone potrebbe “aggredire” i palati più fini e dunque dobbiamo andare a correggerla. Infatti, bastano limone, latte e qualche spezia per condire un primo incredibilmente buono e velocissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti e preparazione

200 grammi di latte;

2 limoni biologici;

maggiorana, timo, prezzemolo e pepe q.b.;

150 grammi di bucatini;

sale.

Per chi non lo ha ancora capito, oggi vorremmo consigliare al Lettore una variante del classico sugo al limone. In realtà, il sugo al limone per essere davvero equilibrato necessita di molte parti grasse, come la panna o il burro. Anche se esistono delle tipologie di burro poco conosciute ma con pochi grassi, oggi vorremmo creare un sugo della pasta leggero e veloce.

Di conseguenza, abbiamo pensato solo al latte come addensante, ma con l’aggiunta delle spezie per dare un tocco di colore e sapore al piatto.

Bastano limone, latte e qualche spezia per condire un primo incredibilmente buono e velocissimo

In particolare, dobbiamo cominciare con grattugiare il limone. La sua scorza sarà fondamentale per questa preparazione e dunque cerchiamo di toglierla con molta delicatezza.

Come sempre, dobbiamo evitare di grattugiare anche la parte bianca del limone per evitare di rendere il piatto troppo amaro.

A questo punto, messa da parte la scorza del limone prendiamo una padella e versiamoci il latte.

Accendiamo il fuoco e lo teniamo molto basso e, dopo due o tre minuti, aggiungiamo il limone. Cerchiamo di far sciogliere il più possibile la scorza di limone nel latte. Nel frattempo, mettiamo in una pentola molta acqua e accendiamo il fuoco. La portiamo a ebollizione e mettiamo il sale.

A questo punto mettiamo i bucatini e leggiamo il tempo di cottura. Mentre l’acqua bolle e la scorza si scioglie, spremiamo i due limoni. Aggiungiamo le spezie e il succo di limone e cerchiamo di amalgamare bene il tutto.

Scoliamo la pasta due minuti prima di quanto indicato sul pacchetto e terminiamo la cottura in padella. Aspettiamo due minuti e poi serviamo. Il piatto è pronto.

Approfondimento

Come trasformare le patate in un piatto gourmet con questa sorprendente ricetta.