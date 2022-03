Bastano limone e zenzero con un’erba particolare per preparare una bevanda depurativa e ricca di ferro e vitamina C

Siamo quasi in primavera e oltre al risveglio della natura anche il nostro corpo, dopo il freddo e il torpore invernale, ha bisogno di una sferzata di energia. Innanzitutto, sarebbe bene depurarlo da tossine accumulate per varie ragioni, anche per un’alimentazione ricca di zuccheri e grassi, tipica della stagione fredda. Bere acqua è fondamentale, ma anche includere frutta e verdura, per le fibre, le vitamine e i sali minerali.

Proprio in primavera si può trovare l’ortica nei campi. Fresca o secca potrebbe essere usata per bevande depurative ma anche utili per diversi scopi. L’ortica, infatti, anche se irritante al tatto, è un’erba ricca di elementi che favorirebbero il benessere del metabolismo, di cuore, arterie, ossa, contrasterebbero l’anemia e stimolerebbero la diuresi. Gli esperti, però, ne sconsigliano l’uso in caso di diabete, problemi con la pressione, stato di gravidanza. Nel dubbio, è sempre bene consultarsi col proprio medico.

Bevanda depurante

Bastano limone e zenzero insieme a una manciata di foglie di ortica per fare una bevanda depurante. Vediamo in dettaglio ciò che occorre:

qualche foglia di ortica;

un limone biologico;

una mela biologica;

un pezzetto di zenzero fresco;

100 ml d’acqua;

miele o zucchero.

Lavare l’ortica, togliere gli steli e sbollentare le foglie per un minuto. Lavare la mela e, se biologica, tagliarla a pezzetti con la buccia. In un frullatore inserire l’ortica, la mela, il succo di limone e l’acqua. Aggiungere un cucchiaino di miele o dello zucchero, frullare e bere.

La presenza del limone e della mela, ma anche dello zenzero, rendono il gusto del frullato piacevole. L’apporto della vitamina C, antiossidante, permetterebbe di assorbire meglio il ferro contenuto nell’ortica. Se si ha quest’erba in forma essiccata, per un effetto diuretico basta metterne 4 grammi per tazza con acqua bollente, lasciare in infusione 10 minuti, filtrare e bere.

Per una bevanda a doppio strato, frullare 100 grammi di foglie d’ortica lavate e sbollentate, una mela a pezzetti, spicchi di limone, un pizzico di zenzero in polvere, 100 ml di succo d’arancia e due datteri denocciolati. Versare il tutto in una caraffa e preparare il secondo strato frullando 450 g di fette d’ananas, 100 ml di yogurt di soia e 30 g di fiocchi d’avena. Versare nei bicchieri prima uno strato poi l’altro e servire.

Basta, quindi, aggiungere un po’ di frutta e poco altro per ottenere con l’ortica preparati freschi e gradevoli.