Chi ha detto che restare in forma deve essere costoso e richiede molti strumenti? Ormai molti hanno detto addio alle palestre e hanno iniziato ad allenarsi in casa. In pochi però hanno pensato di usare una parte di casa nostra molto comune. Le nostre scale possono infatti essere utili alleate per il nostro fitness. Ecco perché bastano le scale di casa per allenarsi gratis e senza strumenti con questi esercizi.

Prima di tutto però bisogna essere pronti. È quindi consigliato indossare calzature adatte e rimuovere ingombri o tappeti dalle scale.

Esercizi cardio

Le scale possono simulare con successo un terreno sconnesso e in salita. Sono quindi ottime per gli esercizi cardiovascolari. Sappiamo bene quanto sia faticoso correre in salita! Possiamo fare lo stesso sulle scale. A seconda del tipo di allenamento che cerchiamo, possiamo concentrarci sugli scatti o correre più a lungo. Fare le scale in salita e in discesa farà lavorare allo stesso tempo anche i muscoli delle gambe. Per unire esercizi cardio e muscolari possiamo anche effettuare dei salti a piedi uniti da un gradino all’altro. In alternativa possiamo correre salendo i gradini due a due.

Esercizi muscolari sulle scale

Le scale possono essere anche ottime per allenare i muscoli di braccia e gambe. Possiamo infatti usarle come base per effettuare delle flessioni inclinate. Per farlo poggiamo i piedi sul fondo della scale e le braccia su uno dei gradini. Ma non solo, bastano le scale di casa per allenarsi gratis e senza strumenti con questi esercizi come i dip.

Per effettuare i dip bisogna rivolgere la schiena alle scale, appoggiando le mani sul bordo del gradino dietro la propria schiena. Le gambe devono essere tese davanti a noi o poggiate sui gradini in basso. Ora non resta che effettuare dei sollevamenti con le braccia per alzare il corpo. È infine possibile usare i gradini per gli affondi delle gambe. Per farli possiamo camminare su per le scale appoggiando i piedi a circa tre gradini di distanza l’uno dall’altro.