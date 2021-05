Il mal di testa è un problema che affligge tantissime persone e le cui cause possono essere le più disparate. La cefalea, come la si definisce in termini scientifici, può derivare da problemi muscolari, dalla vista, dalla carenza di vitamine o addirittura dal bruxismo. Qualunque sia la sua fonte, questo fastidioso disturbo influisce sulle nostre attività quotidiane e sul nostro benessere psico-fisico.

Chi soffre di mal di testa sa bene come risulti difficile leggere un libro o semplicemente restare concentrati mentre si parla con qualcuno. Noi della redazione di Proiezioni di Borsa abbiamo trovato una soluzione naturale per risolvere la cefalea e vorremmo condividerla con tutti i nostri Lettori. Tuttavia, laddove il problema dovesse persistere, suggeriamo di rivolgersi al proprio medico di fiducia per trovare una soluzione che sia quanto più efficace.

Bastano due tinozze per far passare il mal di testa e rilassare il corpo e la mente

Come in tanti altri casi, anche in questo è l’acqua a venirci in aiuto attraverso la pratica ormai molto diffusa dell’idroterapia. L’idroterapia consiste nell’utilizzare l’acqua per far fronte a diversi disturbi fisici e si tratta di una tecnica a cui molti esperti ricorrono da anni. Usata nella riabilitazione motoria, psicomotoria o per problemi di natura organica, l’acqua risulta una grande alleata per il nostro benessere.

Nello specifico, abbiamo dimostrato che facendo un pediluvio di acqua calda e fredda la nostra povera testa dolente ne otterrà grandi benefici. Abbiamo già capito dal titolo di questo articolo che ci servono due tinozze in cui mettere, in una, l’acqua calda e nell’altra quella fredda. Vediamo adesso come è necessario procedere.

Attenzione però: se si soffre di ipertensione o di varicosi alle gambe è meglio evitare il pediluvio.

Procedimento

Immergiamo i piedi fino a metà polpaccio nella tinozza d’acqua calda per massimo tre minuti. Passiamo poi a quella fredda, dove faremo la stessa cosa ma per non più di trenta secondi. Ripetiamo questa operazione per tre volte e alla fine non asciughiamo le gambe, ma lasciamo che l’acqua evapori da sé. In tal caso consigliamo di restare in un ambiente caldo o quantomeno non troppo freddo, altrimenti rischiamo di raffreddarci.

L’alternarsi di dilatazione e contrazione dei vasi sanguigni garantita dal passaggio tra acqua calda e fredda risulta fondamentale per risolvere disturbi fisici come la cefalea.

Ma non è tutto. Basta aggiungere qualche goccia di oli essenziali a nostro piacere per trasformare il pediluvio anti mal di testa in una vera spa rilassante. Bastano due tinozze per far passare il mal di testa e rilassare il corpo e la mente, proprio come in un centro benessere.