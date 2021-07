Finalmente possiamo dire addio al ferro da stiro, soprattutto d’estate. Durante il periodo estivo quasi nessuno ha voglia di stirare i propri capi e per fortuna arriva un super prodotto in nostro aiuto. Ma non parliamo solo di vestiti, parliamo anche ad esempio delle fastidiose pieghe delle lenzuola.

Esistono tre categorie di persone: quelle che stirano le lenzuola, quelle che non lo fanno e quelle che usano questo magico prodotto.

Succede spesso che magari laviamo un vestito, lo tiriamo fuori dalla lavatrice e poi lo vogliamo subito indossare. Ma la voglia di stirarlo è pari a zero. Quindi le opzioni sono due: o lo si mette sgualcito, oppure bisogna trovare una soluzione.

Bastano due spruzzi di questo prodotto per dire stop alle pieghe sui vestiti

Le soluzione esiste ed è un semplicissimo prodotto. Con questo prodotto infatti possiamo dire addio al ferro da stiro e avere i capi stirati in pochi secondi. Quello di cui stiamo parlando è un prodotto spray molto potente e super utile. Infatti spruzzando questo prodotto sui capi, questi si andranno a stendere. Ma vediamo bene come funziona.

Addio ferro da stiro, benvenuto spray

Questo spray è detto “crease releaser” ed è una vera bomba. Bastano due spruzzi di questo prodotto per dire stop alle pieghe sui vestiti. Con questo prodotto infatti quando siamo corsa o si deve stirare una solo maglia non dobbiamo tirare fuori nessun ferro da stiro.

Questo prodotto viene realizzato da tantissime aziende, quindi ognuna di queste crea il suo prodotto con la sua profumazione e il suo modo di agire. Ma generalmente il modo è uno ed è molto facile.

Basta spruzzare questo prodotto sul capo finché non diventa umido. Poi cerchiamo di stendere bene le pieghe con le mani fino a quando non ci sarà più nessuna piega. Ora appendiamo il capo ad asciugare ed ecco che è tutto liscio.

Approfondimento

