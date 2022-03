Quando invitiamo gli amici a casa, per trascorrere insieme un momento di piacevoli chiacchiere, pensiamo subito a farli accomodare e anche a non lasciarli a bocca asciutta. Qualcosa da bere ci vuole sempre per suggellare la convivialità e, certamente, dobbiamo accompagnare un drink a un cibo che stuzzichi l’appetito. Un piccolo antipasto può essere la scelta giusta perché è sfizioso e al contempo imprime un ricordo piacevole dell’occasione trascorsa in buona compagnia. Non è semplice pensare a cosa servire, eppure bastano due soli ingredienti per preparare degli stuzzichini davvero irresistibili in pochissimo tempo. Si tratta di particolari salatini ripieni di wurstel, una ricetta davvero facile, economica e invitante, per il sapore e per il profumo inebriante. Per realizzare questo facile antipasto sono sufficienti soltanto due ingredienti davvero molto comuni:

1 rotolo di pasta sfoglia;

200 g di wurstel precotti.

Sicuramente siamo stupiti da tanta semplicità. Ciò che serve è davvero economico da acquistare o da trovare già pronto nel frigorifero di casa. Vediamo come creare questa ricetta da portare in tavola.

Bastano due soli ingredienti per preparare questo facile ed economico antipasto dal gusto incredibile

Per preparare i salatini con i wurstel, iniziamo a srotolare il rotolo di pasta sfoglia su una spianatoia o direttamente sul tavolo della cucina. Manteniamo la carta da forno interna, quindi prendiamo un semplice coltello da cucina e tagliamo la pasta a strisce, ciascuna dello spessore di circa 3 centimetri. Dobbiamo tagliare anche in lunghezza ogni striscia, mantenendo una misura di 7 centimetri. Prendiamo adesso i wurstel e tagliamoli a tocchetti. Appoggiamo ciascun pezzetto di carne sulle strisce e arrotoliamo ognuna su se stessa, chiudendo la parte finale con un po’ di pressione delle dita sulla pasta. In poco tempo avremo ottenuto i salatini di pasta sfoglia, dalle cui estremità potremo notare la presenza dei wurstel. Trasferiamo con molta attenzione la carta da forno con sopra i salatini in una teglia di vetro e inforniamo a 180° per 20 minuti.

Trascorso il tempo preleviamo dal forno, lasciamo raffreddare per qualche minuto e serviamo i salatini ripieni di wurstel ai nostri ospiti insieme a uno Spritz o a un bicchiere di aperitivo. Possiamo anche preparare questi manicaretti per una festa di compleanno o servirli come antipasto prima di pranzo. La ricetta si presta certamente anche a molte varianti di ripieno, a seconda dei gusti personali. Chi non ama i wurstel, può sostituirli con piccole porzioni di prosciutto o con un cucchiaio di passata di pomodoro e un’oliva nera.