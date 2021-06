A chi non è capitato di ritrovarsi nella ben poco piacevole situazione in cui il wc è praticamente inutilizzabile perché intasato?

Molte volte il problema si risolve da solo, basta non usare il water e non azionare lo sciacquone per una notte intera che la situazione di disagio è facilmente superata.

Altre volte invece sorge la necessità di intervenire personalmente se non addirittura richiedere l’ausilio di un idraulico.

Però prima di affrontare spese non sempre economiche, esistono delle valide alternative casalinghe che oltre a rispettare l’ambiente, danno la possibilità di evitare di spendere soldi inutilmente.

Il wc risulta intasato quando si aziona lo sciacquone e il water si riempie fino all’orlo senza eliminare l’acqua in eccesso, correndo altamente il rischio che l’acqua possa traboccare tutta sul pavimento.

Un vero e proprio disastro.

Bastano due oggetti che tutti hanno in casa per liberare il wc otturato in modo pratico e veloce.

Una vecchia gruccia di metallo e la pellicola trasparente

La prima cosa da fare è quella di evitare di azionare nuovamente lo sciacquone. Perché si potrebbe non essere nuovamente fortunati ma ritrovarsi invece con i piedi in ammollo.

È importante cercare di capire cosa possa aver intasato il wc, se si tratta di materiale organico, cosa molto più probabile, oppure di un oggetto solido caduto accidentalmente dentro.

Ovviamente se si tratta di un oggetto solido è necessario munirsi di guanti di gomma e cercare di estrarlo delicatamente, magari anche con l’aiuto di una vecchia gruccia di metallo.

Che trasformata a gancio e dopo aver avvolto l’estremità con un panno di cotone si può provare ad agganciare l’oggetto.

Se invece si tratta di materiale organico si può effettuare un primo tentativo con acqua bollente.

Basterà far bollire per bene un bel po’ di acqua e versarla nel wc, lasciando agire qualche minuto.

Il forte calore dovrebbe sciogliere l’ingorgo che si è formato.

Se non dovesse bastare allora si potrà ricorrere all’utilizzo di un oggetto che tutti abbiamo in casa, la pellicola trasparente.

Sarà necessario avvolgere interamente il wc con la pellicola, facendola aderire bene ai bordi, sigillando tutti gli eventuali spiragli dove possa passare l’aria.

Tirare lo sciacquone, l’acqua salendo entrerà in contatto con la pellicola e gonfiandola andrà ad esercitare una forte pressione.

A questo punto bisognerà premere al centro del rigonfiamento e verso il basso con entrambe le mani, cercando di spingere l’acqua verso le tubature.

Operazione che si potrà ripetere più volte.

L’alta pressione libererà lo scarico dall’ingorgo.

