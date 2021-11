È innegabile che per molti di noi cucinare sia una vera e propria passione. Niente dà più soddisfazione di saper combinare sapientemente anche gli ingredienti più semplici per dare vita ad un piatto da maestro.

Senza contare la gioia nel notare che il prodotto finale appaga il palato dei commensali, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più conviviale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, a volte, anche la mano più esperta può commettere errori o disattenzioni.

Ecco allora che lo scenario cambia: ci troviamo di fronte una teglia tutta incrostata e una torta per metà immangiabile.

Non c’è bisogno di disperarsi: bastano due ingredienti per pulire efficacemente le incrostazioni della teglia e questo trucchetto per rimediare alla torta bruciata.

Una teglia di nuovo brillante

Innanzitutto, estraiamo la torta dal contenitore, eliminiamo la parte rovinata e mettiamo da parte quella ancora commestibile: la sistemeremo più tardi.

Cominciamo ad occuparci della teglia, lasciandola in ammollo in acqua bollente per 30 minuti con il succo di mezzo limone e del detersivo per piatti.

A seguire, laviamo, esercitando una certa pressione con la spugna, ma non tale da deteriorare il materiale, evitando graffi.

Per sgrassare più efficacemente procediamo con un secondo lavaggio: in questo modo la nostra teglia tornerà ad essere brillante.

Bastano due ingredienti per pulire efficacemente le incrostazioni della teglia e questo trucchetto per rimediare alla torta bruciata

A questo punto, è il momento di dedicarsi alla porzione di torta che non vogliamo sprecare, cimentandoci in una ricetta francese: il pain perdu.

Come suggerisce il nome, solitamente l’obiettivo è quello di riciclare il pane raffermo, ma nulla vieta di usare gli avanzi del nostro dolce venuto male.

Per un risultato migliore, possiamo conservarli in dispensa per un paio di giorni prima di trasformali in un’inaspettata delizia.

Ingredienti e procedimento

Oltre agli avanzi di torta ci occorrono:

100 ml di latte;

1 uovo;

3 noci di burro;

1 cucchiaino di cannella.

In una ciotola, amalgamiamo latte, uovo e cannella, aiutandoci con una frusta e, dopo aver tagliato la torta a pezzi, immergiamoli nella pastella.

Procediamo sciogliendo il burro in una padellina. Una volta caldo, facciamo rosolare i nostri pezzi di torta fino a quando non risulteranno dorati. Giriamoli con delicatezza per far colorire anche l’altro lato.

Portata a termine la cottura, sistemiamoli su un piatto e dedichiamoci ad eliminare l’eccesso di unto con della carta assorbente.

Tante versioni golose

È il momento di portare in tavola la nostra torta rivisitata: possiamo accompagnarla con yogurt, frutti rossi, sciroppo d’acero o marmellata.

Una volta adottato questo goloso stratagemma, non ci lamenteremo più di aver bruciato il dolce.

Approfondimento

Come rimediare ad un dolce venuto male con alcuni semplici trucchi evitando sprechi.