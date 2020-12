Se si vogliono stupire i propri ospiti durante un pranzo, oppure ci si vuol regalare una cena dove le calorie sono ammesse, non resta che optare per un primo da acquolina in bocca. Soddisfacente, saziante e squisito.

Il bello è che bastano due ingredienti per una ricetta perfetta, semplici ed economici: fave e ricotta.

Una spesa rapida

Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti per preparare questo splendido primo piatto per 5 persone.

Occorrono:

500g di fettuccine;

750g di favette fresche (in alternativa surgelate);

500g di ricotta di pecora;

3 scalogni;

olio d’oliva;

pepe q.b..

Preparazione di una ricetta perfetta nella sua semplicità

ecco come preparare le fettucine alle fave e ricotta.

Mentre si attende che l’acqua della pentola bolla, tagliare finemente gli scalogni e soffriggerli in una padella con dell’olio d’oliva.

Versare le favette e aggiungere mezzo bicchiere d’acqua. Lasciate cuocere per circa 20 minuti, mescolandole di tanto in tanto e pepare a piacimento.

Attenzione al colore delle fave: un netto cambiamento di colore (verso le tonalità del marrone) evidenzia che la cottura è andata oltre il necessario. Meglio quindi tenerle d’occhio e cuocere solo il tempo necessario.

Appena le fettuccine hanno raggiunto la cottura ideale, bisogna sbollentarle e unirle al semplice preparato.

Spadellare per qualche secondo e aggiungere la ricotta.

Per permettere che quest’ultima si sciolga al meglio, donando al piatto un aspetto cremoso, si può spezzettare con una forchetta prima di mantecare.

Nel caso in cui la ricotta non riesca comunque a legare, niente paura: basta semplicemente aggiungere un po’ d’acqua di cottura della pasta e il gioco è fatto.

Infine si potranno fare le porzioni, impiattare e servire.

Qualora si desiderasse regalare un gusto ancora più sfizioso, si può aggiungere del guanciale a metà cottura delle fave. In questo caso 70g sarebbe la misura ideale.

Ecco spiegato perché bastano due ingredienti per la ricetta perfetta. Buon appetito.