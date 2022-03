In tantissimi amano la pasta e non solo perché è buona, ma perché è un piatto velocissimo da fare e non annoia mai. Ogni occasione è perfetta per un bel piatto di pasta e i condimenti sono così numerosi che si potrebbe preparare sempre in modo diverso. Ci sono ovviamente quelle che amiamo di più, come le lasagne, la pasta al pesto oppure la pasta alla carbonara. Col tempo sono nate numerose varianti anche di questi primi tradizionali, come l’alternativa delicata e cremosa del classico pesto o la pasta pasticciata al forno. Alcune di queste alternative hanno lo scopo di rendere il condimento più digeribile e adatto a tutti. Vediamo ad esempio come usare la pancetta in un piatto leggero, anziché metterla nella carbonara.

Bastano due ingredienti economici per questa pasta più leggera della carbonara con la pancetta e un ortaggio di stagione

La frutta e la verdura di stagione danno sempre grandi soddisfazioni, perché sanno rendere saporito ogni piatto. Tipico ortaggio primaverile, le fave sono le protagoniste di un primo di pasta dal condimento croccante, grazie alla pancetta. Sono questi i due soli ingredienti che useremo per prepararla.

Nello specifico, per 4 porzioni serviranno:

320 g di pasta corta a piacere;

250 g di fave;

120 g di pancetta;

parmigiano grattugiato a piacere;

sale e pepe quanto basta.

Prima di passare alla preparazione è necessario dedicarsi alle fave. Se non si scelgono le fave fresche o in scatola, bisognerà metterle in ammollo. Quelle secche, che hanno ancora la buccia, dovranno rimanerci circa 16 ore, quelle già decorticate circa 8. Bisognerà in seguito sbollentarle per 3 o 4 minuti per riuscire a togliere facilmente la pellicina esterna e renderle più digeribili. L’acqua usata per le fave andrà conservata per cuocere la pasta.

Come preparare questo primo piatto delicato tipico primaverile

Dopo essersi occupati delle fave, bisogna dedicarsi alla pasta e alla pancetta. Per prima cosa, si dovrà portare a bollore l’acqua già usata per le fave, dove aggiungere sale e far cuocere la pasta. Intanto, si può tagliare a striscioline la pancetta, da cuocere in una padella antiaderente già scaldata brevemente sul fuoco. Dopo circa 10 minuti, sia la pasta sia la pancetta saranno pronte, quindi andranno unite nella padella e fatte saltare insieme alle fave. Bastano due ingredienti economici per questa pasta squisita tipica primaverile, che verrà perfetta versando mezzo mestolo di acqua di cottura per rendere il condimento cremoso. A piacere, si potranno aggiungere pepe e una spolverata di parmigiano.

