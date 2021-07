Noi di ProiezionidiBorsa non ci stancheremo mai di ripetere che dobbiamo mangiare sempre più frutta e verdura. Non esageriamo mai quando scegliamo degli alimenti sani e ricchi di vitamine per il nostro corpo. D’estate, poi, la frutta riesce a servirci per due ragioni. La prima è necessariamente legata alla salute, ma questo lo sappiamo già. La seconda ragione è più discreta, dato che la frutta riesce a rinfrescarci molto. Infatti, bastano due frutti economici per una straordinaria e ipocalorica bevanda estiva super dissetante.

Mettere insieme le fragole e i kiwi

Ebbene sì, la bevanda che andremo a preparare è a base di fragole e kiwi. Possiamo anche aggiungere del succo di limone, se siamo amanti dei sapori un po’ aciduli. Vediamo, allora, i pochi passaggi necessari per creare questa dissetante e colorata bevanda.

In particolare, il procedimento per creare una bevanda a base di fragole e kiwi è il seguente. Non dobbiamo assolutamente dimenticarci di lavare per bene le fragole prima di tagliarle a pezzettoni. Allo stesso modo, per i kiwi dobbiamo ricordarci di cercare di togliere meno buccia possibile. Ecco, arrivati a questo punto, cerchiamo di tagliare i kiwi anche a pezzettoni e mettiamo tutto in un frullatore. Lo azioniamo per almeno trenta secondi e poi lasciamo riposare.

Aggiungiamo del ghiaccio per rendere ancora più fresca la nostra bevanda e poi riazioniamo il frullatore. A questo punto alcune persone aggiungono anche del latte, ma se vogliamo una bevanda ipocalorica è meglio lasciar stare. Quindi, controlliamo la densità della bevanda. Se ci sembra ancora troppo densa, possiamo fare due cose: o azioniamo ancora il frullatore o passiamo il composto attraverso un colino. Buon appetito!

Eccco, quindi, che avremo una gustosa bevanda a base di kiwi e fragole, perfetta per dissetarci senza appesantirci.