Limone e arance sono tra le più belle piante da frutto che si possano avere. Sia che le si pianti in giardino, sia che le si tenga in vaso, esse danno sempre grande soddisfazione. Per il profumo intenso che emanano i loro fiori e per il sapore dei loro frutti. Certo, necessitano di pazienza e lavoro per vedere il prodotto finale, che, spesso, ha una crescita molto lenta, rispetto a tanti altri frutti. Sappiamo benissimo, poi, quanto tempo sia necessario per vedere crescere una piantina di limone. Oggi, però, vedremo una tecnica per farlo in maniera rapida, partendo da un semino. Come non tutti sanno, però, la piantina che otterremo non potrà fruttificare se non innestata su un ramo di un limone o di un arancio che già fa frutto da almeno un anno.

Questo perché i semi di una pianta ibrida, come sono appunto questi due agrumi, non possono riprodurne una identica alla madre. Quindi, con il procedimento che andremo a illustrare tra poco potremo ottenere un bell’esemplare selvatico. Però, per fare frutto, dovrà affidarsi, tramite innesto, o alla pianta madre o ad altra pianta che già fruttifichi.

Scegliamo innanzitutto un frutto molto maturo. Più avanti sarà in questo processo, più i suoi semi saranno ottimi per la talea. Altro particolare importante è che dovremo andare a scorticare bene il seme. Così facendo, andremo a ridurre ulteriormente il tempo di attesa per la germinazione. Se non scegliessimo un frutto molto maturo e non spelassimo il seme, il processo sarebbe inevitabilmente molto più lungo.

Bastano davvero pochi minuti per fare una talea di arance e limoni e vederli germogliare in una settimana

Dopo aver levato accuratamente la cuticola, prendiamo un contenitore sottovuoto, lo foderiamo con un panno di cotone e vi riponiamo i semini. Chiudiamo a pacchetto e, con uno spruzzino, andiamo a irrorarli, senza però inzupparli. Poniamo il contenitore alla luce. I raggi solari, come sempre nel caso delle talee, non devono arrivare diretti, per non rischiare di bruciare la nuova piantina sul nascere. Dopo circa cinque giorni, possiamo aprire il sottovuoto e potremo notare come i semini stiano già germinando con piccolissime radici.

È giunto il momento di piantarli. Prendiamo un vaso dal diametro di 10 cm, lo riempiamo, sul fondo di argilla espansa, su cui poi porremo del terriccio. Possibilmente sarebbe meglio scegliere quello adatto alla coltivazione degli agrumi, che si trova facilmente in commercio. Bagniamo senza esagerare, poi, quindi, andremo a coprire con un sacchetto di plastica, per esporre ancora il vaso alla luce. Dopo qualche giorno, noteremo come la piantina inizierà piano piano a crescere, iniziando a germogliare.

Abbiamo visto quindi come bastano davvero pochi minuti per fare una talea di arance e limoni, per vedere crescere settimana dopo settimana la nostra piantina. Ci vorranno poi un paio di anni prima di poterla innestare per poi poterla far fruttificare.