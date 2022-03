Bastano carote, carciofi e pochi altri ingredienti per un contorno leggero e veloce da cuocere in forno e leccarsi i baffi

Per completare un pranzo o una cena non c’è niente di meglio di un buon piatto di verdure. È una scelta di gusto e di salute perché le verdure, soprattutto se sono di stagione, ci danno una bella sferzata di energia, in quanto ricche di vitamine e sali minerali. E a volte possono trasformarsi in piatti unici con l’aggiunta di formaggi o salumi nella preparazione. A volte temiamo che ci portino via tanto tempo, ma alcune ricette sono proprio lampo e non abbiamo scusanti. Il piatto che proponiamo prevede l’utilizzo di diversi tipi di verdure e quindi può essere una buona idea di riciclo.

Mix di verdure

Questo piatto si prepara con tante verdure diverse che lo rendono particolarmente nutriente e appetitoso. Basta controllare in frigorifero e utilizzare anche le piccole quantità che sono avanzate. La ricetta prevede carciofi, cardi, carote, coste o cavolfiori in uguale quantità. In verità, si tratta di una preparazione versatile in cui le quantità e la varietà di verdure possono essere modificate a piacimento. Il risultato finale rimane ugualmente gradevole.

Ingredienti per 2 persone:

500 g di verdure miste (carciofi, cardi, carote, coste o cavolfiori);

parmigiano q.b.;

burro q.b.;

sale q.b.;

200 ml di besciamella.

Facciamo lessare al dente in acqua bollente salata le verdure precedentemente pulite e affettate. A cottura ultimata lasciamole scolare. In una pirofila rivestita di carta da forno poniamo dei fiocchetti di burro e poi versiamo le verdure. Aggiungiamo altri fiocchetti di burro e spolverizziamo con parmigiano grattugiato. Versiamo la besciamella sulle verdure e poniamo in forno preriscaldato a 250 gradi. Facciamo cuocere per circa 15 minuti o fino a che si sarà formata una bella crosticina dorata. La preparazione è pronta da servire e va consumata calda.

Questo contorno semplice e gustoso può essere trasformato in un piatto unico aggiungendo del prosciutto cotto alla preparazione. Oppure può essere usato come contorno per accompagnare piatti di carne o di pesce. È un piatto semplice e gustoso che piacerà anche ai bambini per la morbidezza e la delicatezza della besciamella che addolcisce il sapore delle verdure rendendole più appetibili. Per velocizzare le operazioni possiamo lessare anticipatamente le verdure e farle gratinare all’ultimo momento. Le verdure indicate possono essere cambiate e sostituite con altre che abbiamo in frigorifero. Bastano carote, carciofi e pochi altri ingredienti per un piatto da re che ci permette di riciclare piccole quantità di verdura che andrebbero buttate.

