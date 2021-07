Il tempo vola durante l’estate, per cui perché spenderlo tra i fornelli quando si può stare comodamente sdraiati in spiaggia? Seguendo alcune ricette semplicissime bastano solamente pochi minuti per preparare dei piatti buonissimi e soprattutto veloci.

Ad esempio, bastano appena 10 minuti per preparare questo primo piatto estivo fresco e decisamente gustoso. Iniziamo subito a vedere di che pietanza si tratta.

Gli ingredienti per un piatto gustoso e decisamente alla portata di tutti

Bastano dieci minuti e questi ingredienti per preparare un piatto decisamente gustoso e freschissimo. Prima di addentrarci nella ricetta, ecco la lista degli ingredienti da comprare:

a) ricotta vaccina, 100 grammi;

b) pomodorini, 100 grammi;

c) olio, a piacimento;

d) pepe nero, a piacimento;

e) sale fino, a piacimento;

f) fettuccine all’uovo, 120 grammi;

g) mandorle intere, 10 grammi;

h) basilico, 10 grammi.

Per preparare questo buonissimo piatto dell’estate per prima cosa lavare e asciugare accuratamente le foglie del basilico. Prendere ora i pomodorini: lavare, asciugare e tagliare in quarti.

Prendere quindi una padella, mettere l’acqua a scaldare e salare. Versare la pasta e lasciare a cucinare.

Passare ora alle mandorle. Prendere una pentola, scaldare le mandorle per pochi secondi e infine tagliarle in spicchi.

Prendere poi la ricotta, versarla in una ciotola capiente, aggiungere le mandorle, un bicchiere di acqua di cottura, sale e pepe. Mischiare con l’ausilio di un mestolo fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Scolare la pasta, versare all’interno della ciotola e mischiare. Aggiungere infine i pomodorini e le foglie di basilico e lasciare riposare per almeno un 5 minuti, in maniera che si insaporisca.

Una volta terminato, il piatto dell’estate sarà pronto per rinfrescare anche le giornate più calde dell’estate.

