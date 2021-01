C’è chi spesso si sente talmente carico di energia negativa da non riuscire a godersi le giornate. E il problema sorge quando questo tipo di sensazione la si ha anche nella propria casa. Questo tipo di atmosfera non beneficia di certo a chi la prova. Avvertire tensione tra le mura domestiche, infatti, non fa altro che aumentare sentimenti quali stress, nervosismo e ansia. Per questo bisogna sapere come liberarsi nella propria casa da tutte le energie negative. E bastano alcuni semplici ingredienti che si hanno in casa per essere più tranquilli tra le mura domestiche. L’appartamento in cui viviamo dovrebbe essere un nido sicuro, e non un luogo dove non ci sentiamo sereni.

Un metodo infallibile per vivere più serenamente in casa

Per avvertire un’atmosfera rilassata nel proprio appartamento, serviranno:

2 cucchiai di aceto

3 cucchiai di sale marino

1 bicchiere d’acqua

4 gocce di olio di salvia bianca

Se non si dovesse riuscire a trovare l’olio di salvia bianca, lo si potrebbe facilmente sostituire con dell’incenso. E ora, bisognerà utilizzare con intelligenza questi elementi nel proprio appartamento. Ecco come.

L’infuso che rende l’aria della casa tranquilla

Come prima cosa, bisognerà prendere il bicchiere d’acqua e versarci dentro il sale grosso, l’aceto e l’olio di salvia bianco. Senza mescolare, bisognerà portare il bicchiere nella propria camera da letto. I profumi che emanerà questo composto riusciranno a calmare chiunque, rendendo l’atmosfera attorno rilassata e tranquilla. Ovviamente, se si preferisce, si può aggiungere un bicchiere di questa soluzione in ogni stanza dell’appartamento. Perciò, ora tutti sanno che bastano alcuni semplici ingredienti che si hanno in casa per essere più tranquilli tra le mura domestiche, perché non provare?

Ovviamente, è doveroso sottolinearlo, non ci sono prove scientifiche a sostegno di questo metodo. È un vecchio rimedio della nonna, molto usato negli anni passati per scacciare le energie negative e rendere le persone serene nella propria abitazione!