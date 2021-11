Per dare sfogo alla nostra creatività, fantasia e manualità non sempre c’è bisogno di particolari materiali o di seguire delle regole complicate.

A volte, basta disporre di alcuni oggetti e eseguire semplici e brevi passaggi per dare vita a splendidi quadri realizzati con il riso, la colla e dei colori.

È un opera che può tranquillamente realizzare anche un bambino, per divertirsi e tenerlo impegnato assieme ad uno dei genitori.

Vediamo ora cosa occorre:.

a) colori a tempera;

b) riso;

c) piatti di plastica;

d) pennelli;

e) cartoncino;

f) colla.

Bastano alcuni oggetti che tutti abbiamo in casa e dei semplici passaggi per creare una vera e propria opera d’arte. Procedimento

Munirsi di un cartoncino resistente e colorato. Disegnare un oggetto o qualsiasi altra cosa intendiamo ritrarre.

Se stiamo realizzando un quadro con il nostro bambino è meglio riprodurre un disegno abbastanza grande, perché per lui sarà più semplice colorarlo. Prendere i piattini di plastica e le tempere e versare in ciascun piattino un colore diverso.

Come colorare con il riso

A questo punto mescolare il riso con il colore che preferiamo. Ad esempio, se dobbiamo colorare una rosa mescolare il riso con il rosso e farlo leggermente asciugare, ma non troppo, altrimenti non sarà più possibile maneggiarlo.

Spargere una colla comune all’interno della rosa e aggiungerci il riso colorato.

Procedere in questo modo colorando tutto il ritratto, senza lasciare nessuno spazio vuoto.

Dopo aver finito di colorare, aspettare che il tutto asciughi bene e metterlo in una cornice.

Ecco, il quadro è fatto!

Come sostituire il riso

Il riso può essere sostituito con i legumi.

Ad esempio, l’interno della rosa può essere colorato con le lenticchie rosse.