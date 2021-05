Ogni volta che si acquista un nuovo paio di occhiali, con loro riceviamo anche qualcos’altro: il portaocchiali di stoffa. Il sacchetto è molto utile per tenere alla larga la polvere e proteggere almeno in parte gli occhiali.

Però, di anno in anno questi sacchetti si accumulano, sempre che non vengano persi come accade magicamente per i calzini spaiati.

Tuttavia, per gli amanti del fai da te e per chi detesta gli sprechi, esiste il modo per dar loro nuova vita: trasformarli in profuma armadi. Continuando a leggere, vedrete come fare.

Bastano alcuni di questi oggetti comunissimi e che hanno tutti per profumare gli armadi e proteggere i vestiti dalle tarme

Per una scelta totalmente fai da te, in primo luogo si dovrà scegliere cosa mettere nei sacchetti. Alcune opzioni sono:

a) arancia e chiodi di garofano: dopo aver fatto essiccare la buccia d’arancia ed averla fatta a pezzetti, la si mischia ai chiodi di garofano. Poi, riempiendo il sacchetto portaocchiali con la miscela il profuma armadi e cassetti sarà pronto. In più, questo profumo terrà alla larga le tarme, proteggendo i vestiti dagli insetti;

b) lavanda: inserire nel sacchetto portaocchiali i fiori essiccati di lavanda, oppure profumare dei tappi di sughero con dell’olio essenziale ed usarli al posto dei fiori. Il risultato sarà lo stesso, un dolce profumo di lavanda che terrà lontane le tarme.

In generale ci si potrà sbizzarrire nella scelta del profumo ricordando che le tarme non sopportano il profumo di spezie e di agrumi. Per cui, a parte queste due alternative, si potranno scegliere diverse combinazioni di aromi.

Vantaggi dei profuma armadi e cassetti fai da te

In primo luogo, il riciclo! Evitare gli sprechi e ridare vita ad un oggetto ormai inutile è gratificante e piacevole. Poi, scegliendo il fai da te si avrà sempre il vantaggio di poter scegliere esattamente cosa utilizzare: amiamo la lavanda? Perfetto! Preferiamo i fiori di ibisco? Perché no!

Insomma, sarà semplice di volta in volta rinnovarsi e scegliere un nuovo aroma per profumare i nostri vestiti.

Poi, il risparmio! Bastano alcuni di questi oggetti comunissimi che hanno tutti per profumare gli armadi e proteggere i vestiti dalle tarme.

Inoltre, questa scelta è ecosostenibile e rispettosa al 100% dell’ambiente, dato che incentiva il riciclo e che previene ulteriori acquisti di profuma armadi e cassetti.