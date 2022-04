Bastano acqua e farina per questo strepitoso piatto povero a base di asparagi, veloce da preparare e ricco di gusto

Tra i protagonisti del momento, per quanto riguarda la cucina e le verdure di stagione, troviamo sicuramente gli asparagi. Delle vere e proprie fonti di benessere e di gusto, che si prestano a tante strepitose ricette. Ottimi anche al naturale, lessati, con un filo d’olio e un pizzico di sale, possono infatti arricchire e rendere speciali diverse preparazioni.

Tra queste, ne abbiamo individuata una che fa parte della tradizione povera di alcune regioni italiane. Si tratta di un piatto che storicamente viene ricondotto alla Liguria e alle tradizioni contadine di un tempo.

Negli anni sono tantissimi quelli che hanno riscoperto il valore di certe pietanze, grazie anche ai programmi di cucina e ai social network. Portate dai sapori semplici ma sorprendenti, ma soprattutto ricchi di nutrimento. Infatti, in tempi ben diversi dai nostri, caratterizzati da elevata povertà, erano dei veri e propri “salvavita”.

Pochissimi ingredienti per un piatto che oggi è anche diffusissimo nel mondo dello street food

La ricetta che proporremo è una delle più amate della tradizione genovese e bastano acqua e farina per questo strepitoso piatto. La sua semplicità e genuinità l’hanno riabilitata nel tempo ed elevata a protagonista dello street food della cittadina ligure.

La curiosità in più è che, in giro per la città, esistono ancora le cosiddette “Sciamadde”. Nient’altro che locali caratteristici dove gustare questo e tanti altri piatti tipici di una volta.

Qualcuno forse avrà già capito di cosa stiamo parlando. Si tratta della farinata di ceci, alla quale uniremo tutto il gusto degli amatissimi asparagi. Il risultato sarà una vera esplosione di gusto pronta in poche mosse.

Diffusa anche in alcune zone della Toscana, del Piemonte e della Sardegna, la farinata di ceci si sposa perfettamente con diversi ingredienti. Vediamo oggi come prepararla per un pranzo veloce ma tutt’altro che rimediato, e che anzi conquisterà il palato di tutti.

Bastano acqua e farina per questo strepitoso piatto povero a base di asparagi, veloce da preparare e ricco di gusto

Gli ingredienti necessari per una teglia da 26×36 sono i seguenti:

200 grammi di farina di ceci;

500 grammi di asparagi;

600 ml di acqua;

5/6 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

1 cucchiaino di sale;

curcuma;

pepe.

Procedimento

La prima cosa da fare è munirsi di una terrina e versare la farina di ceci, il sale, curcuma e pepe a piacere, mescolando e aiutandosi con una frusta.

Aggiungiamo poi l’acqua a filo, un poco alla volta, continuando a mescolare finché non otterremo un composto omogeneo. Aggiungiamo l’olio, copriamo con un piatto e mettiamo a riposare per circa un’ora.

Occupiamoci a questo punto degli asparagi.

Tagliamo via la base dura e fibrosa, riduciamo a listelle le punte facendole cuocere per qualche minuto in padella con un filo d’olio e peperoncino. Versiamo il composto nella teglia da forno spennellata d’olio, aggiungiamo gli asparagi e cuociamo a 200 gradi per circa 40 minuti.

Lettura consigliata

Proteggerebbe la vista e aiuterebbe a rinforzare le ossa questo ortaggio di stagione perfetto sia come contorno che per primi e frittate speciali