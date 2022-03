Le mosche sono degli insetti fastidiosissimi che si poggiano dappertutto, e danno un enorme fastidio. Quando entrano in casa tentiamo in tutti i modi di eliminarle o allontanarle, particolarmente quando cuciniamo perché se non prestiamo la dovuta attenzione, ce ne ritroviamo qualcuna anche nel cibo. Bastano aceto e mele per evitare tutto questo ma spieghiamoci meglio.

Le mosche, così come tanti altri insetti, potrebbero essere pericolose per l’uomo, in quanto potenziali portatrici di malattie.

Poiché si poggiano sulle feci, sulla spazzatura, sulla sporcizia e animali morti portano con loro e diffondono tanti tipi di germi patogeni, responsabili di infezioni enteriche come le dissenterie, le diarree infantili, le salmonellosi, l’epatite virale.

Le mosche, non trasmettono queste malattie solo con le zampe appoggiandosi sui cibi per mangiarli, ma anche defecando e vomitando.

Per tutti questi motivi riteniamo quest’insetto alquanto ripugnante e non vorremmo mai vederlo in giro, che svolazza in casa e arrecarci tanto fastidio.

Ecco perché bastano aceto e mele per allontanare le fastidiose mosche e gli altri insetti da casa

Per eliminare le mosche, ma anche i moscerini e le zanzare esiste una soluzione molto semplice.

Bisogna procurarsi una bottiglia di plastica, mezzo litro di aceto e dei pezzi di mela tagliati a cubetti.

Con l’aiuto di un coltello o delle forbici tagliare la bottiglia di plastica a metà.

Versare l’aceto, i pezzi di mela, e un po’ di sapone per i piatti nella base della bottiglia. Prendere l’altra metà e inserirla capovolgendola nella base, con gli ingredienti. Questo rimedio è una vera e propria bio-trappola da collocare in un angolo qualsiasi della casa, o dove in genere entrano più mosche.

Già dal giorno dopo non dovremmo vedere più volare ne’ mosche e nemmeno altri insetti.

Grazie alla bio-trappola evitiamo l’uso di prodotti chimici, che potrebbero far male alla salute e inquinare l’ambiente.

