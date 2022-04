Bastano 6 minuti per questi carciofi in padella che si preparano con le uova e una furba aggiunta, invece che ripieni

In cucina nulla è bianco o nero, perché tutto è una perfetta fusione di armonie di sapori e profumi. Esistono piatti che non è possibile definire aperitivi, antipasti o secondi, semplicemente perché rappresentano piatti unici. Gli ortaggi, ad esempio, sono davvero preziosissimi in cucina e, in abbinamento alle uova, rappresenterebbero un pasto nutriente. Se ne possono utilizzare anche i gambi. Molti li preparano ripieni al forno, rendendo questa ricetta molto più invernale.

Ecco, invece, come preparare i carciofi molto velocemente in padella, grazie all’aggiunta di un ingrediente particolare: la fecola di patate.

Gli ingredienti per questo rosti velocissimo (per 6 persone)

Per il rosti di carciofi:

260 grammi puliti di carciofi;

2 uova medie;

20 grammi di fecola di patate;

70 grammi di grana padano grattugiato;

timo quanto basta;

sale fino e pepe a piacere.

Per le uova al tegamino

6 uova;

olio d’oliva q.b.;

scorza di limone q.b.;

timo a piacere;

sale e pepe a piacere.

Per preparare questo piatto a metà tra antipasto e secondo, occorrerà iniziare pulendo i carciofi dalle foglie esterne e dalla barbetta. Poi, bisognerà pelare il gambo e la base, tagliando le estremità finali. Dopo averli divisi a metà, affettarli molto sottilmente a julienne e tenerli da parte. E, adesso, ecco spiegato perché bastano 6 minuti per questi carciofi in padella velocissimi da preparare. Basterà mescolare le uova, il formaggio e la fecola di patate, il timo, sale e pepe. Unire anche i carciofi tagliati a listarelle, mentre un po’ d’olio scalda in padella. Bisognerà realizzare come delle frittelle (rosti) di circa 10 o 12 centimetri di diametro. Queste impiegheranno 2 o 3 minuti per lato per cuocere. Si tratta di un tempo velocissimo in cui cucinare i carciofi. Poi, basterà scolarli su un foglio di carta assorbente per non avere una frittura unta e molliccia.

Gli ultimi passaggi necessari per terminare il piatto

Tenere le frittelle al caldo e passare alla cottura delle uova al tegamino. Scaldare l’olio in padella e aggiungere il primo uovo. Lasciar cuocere qualche minuto e condire con timo, sale e pepe. In appena 10 minuti totali, ecco ottenuto un piatto nutriente e facilissimo da preparare. Servire posizionando il rosti di carciofi sul fondo del piatto, sopra l’uovo al tegamino e terminare con una grattata di scorza di limone. Attenzione, però, a compiere prima questo gesto quando grattugiamo la scorza del limone.

