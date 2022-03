Impossibile fallire un pranzo o una cena quando abbiamo 2 o 3 ore a disposizione per preparare tutto. Ma come fare quando gli impegni sono tanti e il tempo da dedicare alla cucina è davvero molto breve? Esistono tantissime ricette veloci e senza cottura in forno o padella che permettono di preparare pranzi e cene d’effetto. Molto spesso, poi, per queste ricette occorrono pure pochi ingredienti, garantendo il massimo del risultato con il minimo dello sforzo.

Quando il problema è la carne o il pesce, ecco 8 secondi da preparare con anticipo anche il giorno precedente. E per l’antipasto, invece, possono bastare anche solo 5 minuti per preparare una torta salata impeccabile di pasta sfoglia.

In alternativa, basta conoscere questa ricetta senza cottura, che unisce sapori così incredibilmente diversi, ma assai esplosiva in bocca.

Cosa occorre per preparare questa ricetta (per 2 persone)

2 mele verdi (possibilmente della varietà Smith);

16 acciughe;

una burrata;

80 grammi di marmellata di mela cotta;

sale a piacere;

pepe quanto basta.

E bastano 6 minuti per quest’antipasto sfizioso e velocissimo senza cottura che si prepara con pochi ingredienti

Quest’antipasto freddo senza cottura è veramente facilissimo e veloce da preparare. Si tratta di una lasagna fredda a base di mele e pochissimi altri ingredienti.

Bisognerà iniziare tagliando la mela in fette molto sottili, perché serviranno come dischi per la lasagnetta veloce.

Disporre nel piatto una prima fetta di mela, della burrata e qualche filetto di acciuga. Ripetere questa successione anche per le successive stratificazioni.

Questa volta, però, aggiungere la marmellata di mela cotta, alla burrata e alle acciughe dello strato superiore. È possibile sostituire la marmellata di mele con una diversa a piacere. Terminare il tutto con una spolverata di pepe appena macinato.

Altre idee di ricette pronte in pochissimo tempo

E se bastano 6 minuti per quest’antipasto sfizioso e velocissimo, ecco qualche altra ricetta d’effetto da preparare nello stesso tempo.

L’hummus di ceci lessati si prepara veramente velocemente frullando i legumi con semi di sesamo tostati, succo di limone, aglio, olio e prezzemolo. Spolverare sopra la paprika e terminare con un filo d’olio nel piatto.

Un altro antipasto veloce pronto in 5 minuti è la caprese al bicchiere, per cui basterà sbriciolare dei taralli e disporli in un bicchiere. Sopra, disporre uno strato di pomodorini a dadini e, poi, dei cubetti di mozzarella. Proseguire fino a completare il bicchiere e terminare con un giro d’olio e una foglia di basilico.

Un ultimo consiglio

Quando il tempo è così ristretto basta puntare sugli antipasti freddi, come piadine, insalate ricche, crostini di pane e pomodori crudi e ripieni.

